Marracash torna nella vita di Elodie. “Fa il tifo per Franceska”

IPA Elodie, tutti i suoi grandi amori, vissuti sotto i riflettori

Marracash torna nella vita di Elodie dopo la fine della relazione fra la cantante e Andrea Iannone. A riavvicinare i due ex, ormai diventati amici, sarebbe stata proprio la presenza di Franceska accanto all’artista romana.

Marracash di nuovo vicino a Elodie

Secondo quanto svelato da Alberto Dandolo su Oggi, Marracash sarebbe tornato a far parte della vita di Elodie. I due sono stati legati in passato per diversi anni. Una storia terminata da tempo, ma il legame fra gli artisti non si sarebbe spezzato, forte di un enorme affetto. Il riavvicinamento fra gli ex sarebbe legato alla presenza di Franceska Nuredini, ballerina divenuta una persona molto importante nella vita della cantante romana.

“Il noto cantante si è rifatto privatamente vivo con lei e sta anche inondando di like i post sui suoi profili social – si legge sul settimanale -. Manovre di riavvicinamento sentimentale? Assolutamente no. È il modo in cui ha scelto di dare la sua ‘benedizione’ all’amicizia speciale tra la cantante e la ballerina Franceska Nuredini”. Una fonte ha svelato che Marracash sarebbe “entusiasta” per la nuova strada intrapresa dalla sua ex compagna. “Fa il tifo per Franceska”, ha detto.

Giovane ballerina, talentuosa e bellissima, Franceska ha fatto parte del corpo di ballo di Elodie durante il suo tour. Dal palco al backstare, fra le due sarebbe nato un legame importante. Terminato il tour la coppia è partita per la Thailandia e al ritorno a Milano, Elodie e Franceska avrebbero iniziato a cercare casa per andare a convivere.

L’amore (finito) di Marracash ed Elodie

Marracash ed Elodie hanno vissuto una storia d’amore importante. Il primo incontro nel 2019, galeotta una collaborazione musicale, poi la nascita di un rapporto terminato nel 2021. Nel suo libro intitolato Qualcosa in cui credere. La mia trilogia, Marracash aveva raccontato l’addio a Elodie, affermando che era stato proprio lui a mettere fine al legame.

“La crisi tra me ed Elodie scatta all’inizio della lavorazione di “NLGA” – aveva spiegato -. Avevo già due brani pronti, ma all’improvviso scatta la crisi io metto in dubbio tutto, anche la relazione con lei. Mentre lavoravo al disco, mi vedevo con Elo per parlare, cercavamo di provarci, non volevamo separarci, ma allo stesso tempo sapevamo che le cose non andavano. Il giorno in cui scattiamo la copertina, decidiamo di lasciarci”.

Il rapper dunque sarebbe particolarmente felice per il legame fra Elodie e Franceska. Diversa l’opinione di Andrea Iannone, ex compagno della cantante, che sarebbe rimasto scottato scoprendo il rapporto fra la cantante e la ballerina.

“Andrea Iannone sembra un capitolo ormai lontano – ha svelato una fonte -. Pare che lui non la stia vivendo benissimo e cerchi consolazione di fiore in fiore pur di non pensare”. Accanto al pilota di MotoGp ora ci sarebbe Rocio Munoz Morales, ex di Raoul Bova, con cui starebbe nascendo qualcosa di importante. Solo qualche giorno fa i due erano stati paparazzati a Lugano, in Svizzera, dove abita lo sportivo. Negli scatti si scambiavano carezze e baci, testimoniando la nascita di un nuovo amore.

