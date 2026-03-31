Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone, la storia d’amore continua

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales

Dopo settimane di indiscrezioni e silenzi che avevano fatto ipotizzare una possibile crisi, arriva un’immagine a rimettere ordine nella narrazione: un bacio, spontaneo e inequivocabile. Protagonisti Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone, sorpresi insieme in un ristorante di Torino in un momento che lascia poco spazio ai dubbi.

Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone stanno ancora insieme

A pubblicare le fotografie è il settimanale Chi, che nel nuovo numero in edicola propone il primo scatto che documenta la relazione tra l’attrice e il pilota. Un’immagine che segna un passaggio simbolico: la trasformazione di una frequentazione riservata in un legame ormai evidente.

Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone si frequentano dall’inizio dell’anno. Ma nelle ultime settimane la loro assenza dai radar mediatici aveva alimentato le voci di un possibile allontanamento. Un silenzio che aveva fatto pensare a una pausa o addirittura a una rottura, ipotesi ora smentita dai fatti.

La nuove immagini sono state scattate a Torino, al termine di una serata teatrale. In questo periodo Rocio Munoz Morales è infatti impegnata sul palco con lo spettacolo Contrazioni pericolose, e proprio dopo la rappresentazione sarebbe stata raggiunta da Iannone per una cena. È qui che i fotografi hanno immortalato un momento di evidente complicità: uno scambio di sguardi, la vicinanza fisica, quindi il bacio.

Un gesto semplice ma allo stesso tempo carico di significato. Non tanto per il gesto in sé quanto per il contesto in cui avviene: dopo settimane di interrogativi e incertezze. Le immagini raccontano una relazione che appare tutt’altro che conclusa, anzi, ancora attraversata da un’intesa visibile.

Entrambi arrivano da relazioni molto esposte e chiacchierate. L’attrice e ballerina spagnola è stata a lungo legata a Raoul Bova, dal quale ha avuto anche le due figlie Alma e Luna, mentre il pilota è stato protagonista di una storia con Elodie. Due percorsi sentimentali che hanno attirato l’attenzione del pubblico e che rendono oggi ancora più osservata ogni nuova evoluzione.

Per ora, né Rocío né Iannone hanno commentato pubblicamente le immagini o fatto maggiore chiarezza sul loro rapporto. La scelta resta quella della discrezione, almeno sul piano delle dichiarazioni. Ma il linguaggio dei gesti, in questo caso, sembra parlare con una certa chiarezza.

Andrea Iannone cancella sui social tutte le foto con le sue ex fidanzate

Di recente si è parlato di Andrea Iannone anche per la sua scelta drastica di cancellare tutte le foto su Instagram. Il 36enne ha infatti deciso di azzerare il proprio profilo, eliminando tutte le fotografie legate al passato, comprese quelle con le ex compagne più note, da Elodie a Belen Rodriguez.

Una cancellazione che sa di reset, quasi un nuovo inizio. A restare, però, è un’unica immagine, scelta tutt’altro che casuale: Iannone in sella alla sua moto, mentre impenna su un “Ciao”, con la linguaccia rivolta verso l’obiettivo. Uno scatto ironico, sopra le righe, che sembra racchiudere un messaggio preciso.

La moto, da sempre al centro della sua vita, torna così a essere l’unico punto fermo, anche in un momento segnato da cambiamenti e incertezze sul piano personale. Un gesto che può essere letto come una presa di distanza dal passato, ma anche come una riaffermazione della propria identità.

Resta invece più sfumata la situazione sentimentale. Dopo le recenti immagini che lo ritraggono accanto a Rocio Munoz Morales, non è ancora chiaro quale direzione prenderà la loro relazione. Di certo, la vita privata del pilota è stata spesso al centro del gossip, tra storie importanti e altrettante delusioni.

Ad oggi sarà quel che sarà ma c’è qualcosa che non è mai cambiato: la velocità, la pista e, soprattutto, la sua moto.