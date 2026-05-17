La Ruota della Fortuna, Gerry scherza su De Martino e resta senza parole nel finale

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IPA Gerry Scotti conduce La Ruota della Fortuna

La serata di Canale 5 si riaccende con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, sempre più centrale nell’access prime time del weekend.

Anche questa volta, nell’appuntamento del 16 maggio, il conduttore si lascia trascinare dal ritmo della serata alternando battute, siparietti e riferimenti al mondo della televisione, compreso Stefano De Martino, mentre la partita prende una piega sempre più imprevedibile fino a un finale che lascia lo studio senza parole.

La Ruota, Gerry Scotti tira in ballo Stefano De Martino

La puntata del sabato sera si apre con Gerry Scotti trascinato dall’energia dei Fortuna Five, che accompagnano l’ingresso in studio sulle note di Welcome to Miami. Il conduttore scherza con il pubblico e con la band, lasciandosi andare a uno dei suoi soliti siparietti prima dell’arrivo di Samira Lui.

La serata procede tra musica, tabelloni e riferimenti al piccolo schermo: a un certo punto Gerry finisce per tirare in ballo anche Stefano De Martino. I due, del resto, occupano da mesi la stessa fascia televisiva con La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, diventando uno dei confronti più osservati della stagione televisiva.

Il riferimento arriva durante una manche dedicata alla smorfia napoletana, quando Gerry parla dei numeri associati ai sogni. “Mi sono informato, se vi capita di sognare il presentatore televisivo, se siete donne è più facile che sognate De Martino ma anch’io ho le mie sciure che sognano me, equivale al numero 79”, spiega il conduttore. “Vale se sognate me, De Martino, Amadeus, Bonolis o Carlo Conti”.

Poco dopo qualcuno dal pubblico chiede invece quale sia il numero legato alla “valletta”, ma Gerry interviene subito per correggere il termine riferendosi a Samira Lui: “Lei non è più una valletta”. A quel punto il conduttore associa Samira al numero 77, “le gambe delle donne”.

Alice rischia tutto: il finale sorprende anche Gerry

Sul fronte della gara, la puntata cambia più volte direzione e tiene aperta la sfida fino agli ultimi minuti. A contendersi la vittoria sono la campionessa Alice, Mariateresa e Mattia, protagonisti di una partita combattuta e piena di ribaltamenti.

Per buona parte della partita sembra essere Mariateresa ad avere il controllo del gioco, complice una serie di manche che la portano in vantaggio nel montepremi. Alice, però, riesce a ribaltare tutto proprio nelle battute finali mantenendo il titolo di campionessa.

La vera tensione arriva però con la Ruota delle Meraviglie. Il tema che lega i tre tabelloni è “Petrolio” e Alice riesce a indovinare tutte e tre le frasi conquistando così tre buste verdi.

A quel punto la concorrente deve scegliere quale tenere per provare ad aumentare il montepremi finale. La prima scelta ricade sulla busta numero due, dove ci sono 100 euro. Alice decide quindi di puntare sulla numero tre, anche dopo essersi confrontata con un’amica presente tra il pubblico.

Una decisione che cambia completamente il finale della serata. Dentro la busta scelta dalla campionessa ci sono infatti 200 mila euro, una cifra che porta la sua vincita complessiva a oltre 236 mila euro.

Lo studio esplode immediatamente tra applausi e incredulità. Gerry Scotti resta per qualche secondo senza parole, mentre anche i Samira e i Fortuna Five si lasciano trascinare dall’emozione del momento.

“Mamma mia, che sabato sera ci avete regalato, anche la band è commossa”, commenta il conduttore, ancora sorpreso dal finale della partita.