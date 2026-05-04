Chi è Elisa True Crime, nuovo volto di Belve Crime

IPA Elisa True Crime

Il mondo della televisione e quello del web sono sempre più vicini e l’ultima grande novità di Rai 2 lo dimostra. Elisa De Marco, conosciuta da milioni di fan come Elisa True Crime, debutta in prima serata come nuovo volto di Belve Crime. Al fianco di Francesca Fagnani, la storyteller torinese porta il suo tocco unico e la sua sensibilità nel racconto dei casi di cronaca. Una donna che ha trasformato una passione d’infanzia in un vero e proprio impero mediatico.

Una passione ereditata dalla madre

Classe 1989 e nata a Torino, Elisa De Marco ha sempre avuto la passione per il “brivido”. Cresciuta in una famiglia semplice, ha ereditato la curiosità per il mondo crime dalla madre, con cui condivideva la visione di programmi storici come Chi l’ha visto? e di film thriller.

“Mi sono avvicinata al crime già da bambina per colpa di o grazie a mia mamma, a seconda dei punti di vista. La vera appassionata è lei, ha sempre guardato Chi l’ha visto?, già quando era incinta di me, quindi questa sua passione deve essere passata un po’ dal cordone ombelicale”, ha raccontato in un’intervista a Open.

Dopo il liceo artistico e qualche esperienza come commessa, la sua vita ha preso una piega internazionale che l’ha portata lontano dall’Italia, ma è proprio durante il lockdown a Shanghai nel 2020 che ha deciso di aprire il suo canale YouTube. Quello che era nato come un passatempo per vincere la noia si è trasformato, in pochissimo tempo, in un fenomeno da oltre 1,5 milioni di iscritti.

La storia d’amore con Edoardo Coniglio

Elisa True Crime è legata sentimentalmente a Edoardo Coniglio, che ha sposato nel 2019 a Hong Kong, coronando una storia che li ha portati a girare il mondo insieme.

Ex manager nel settore retail con un passato da ingegnere, Coniglio ha scelto di lasciare la sua carriera aziendale per diventare il braccio destro della youtuber, occupandosi del management e della produzione dei suoi progetti. Oggi la coppia vive a Las Palmas de Gran Canaria e la loro complicità è diventata anche un podcast, Partners in (True) Crime, dove raccontano i casi con la naturalezza di una conversazione tra marito e moglie.

Dal web alla TV con Belve Crime

Il salto dal web al piccolo schermo è la naturale evoluzione di una carriera costellata di successi. Non solo video virali, ma anche podcast da record su Spotify e una trilogia di libri editi da Mondadori.

In Belve Crime, Elisa True Crime non è una semplice ospite, ma ha un ruolo attivo al fianco della conduttrice Francesca Fagnani. Il suo compito è quello di introdurre i protagonisti delle interviste, come quelle a Katharina Miroslawa e Roberto Savi, ricostruendo i fatti con il suo stile sobrio ed empatico e preparando il terreno per le domande graffianti di Francesca Fagnani.

Una sfida ambiziosa, che continua a dimostrare come il talento e il rispetto per le storie possano conquistare ogni tipo di pubblico.