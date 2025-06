Belve Crime, Corona punge Fagnani: “Bossetti pagato”. La replica della giornalista

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Fabrizio Corona e Francesca Fagnani

Fabrizio Corona punge Francesca Fagnani sulla partecipazione di Massimo Bossetti a Belve Crime e la giornalista replica. L’ex re dei paparazzi ha infatti dedicato una puntata di Falsissimo proprio all’ex muratore detenuto nel carcere di Bollate per l’omicidio di Yara Gambirasio.

In particolare Corona ha accusato la produzione di Belve Crime di aver pagato una cifra altissima a Bossetti per rilasciare l’intervista alla Fagnani.

L’accusa di Fabrizio Corona a Belve Crime

Il tema dell’ultima puntata di Falsissimo, il podcast di Fabrizio Corona, è stata proprio l’intervista fatta da Francesca Fagnani a Massimo Bossetti durante la prima puntata di Belve Crime.

La giornalista infatti ha inaugurato un nuovo format spin-off di Belve, programma cult della Fagnani. Nel programma vengono intervistate persone collegati a fatti di cronaca nera che hanno segnato il Paese.

Corona ha criticato aspramente la scelta della Rai di mandare in onda l’intervista di Bossetti, condannato per il caso Yara. “La cosa peggiore che fa la Rai è che lo paga”, ha sostenuto.

Corona ha poi parlato di un compenso piuttosto alto, facendo riferimento ad una fonte interna al carcere di Bollate. “Massimo Bossetti non ha preso 140mila euro, ma ha preso una grandissima cifra, sicuramente a quattro zeri”, ha confidato Fabrizio Corona.

Le parole di Fabrizio Corona hanno scatenato un vespaio online, fra commenti indignati, attacchi e critiche alla trasmissione. In tanti su X hanno chiesto a Francesca Fagnani di replicare alle dichiarazioni dell’ex re dei paparazzi.

La risposta della giornalista non è tardata ad arrivare. “Non è assolutamente vero, ci mancherebbe”, ha detto, smentendo le dichiarazioni di Corona. Una smentita ufficiale è arrivata anche dalla produzione di Belve Crime.

“In merito alle esternazioni del signor Fabrizio Corona – si legge in un comunicato ufficiale – si precisa che Fremantle non ha elargito alcun compenso al signor Massimo Bossetti per la sua partecipazione al programma Belve. Fremantle si riserva di agire nelle opportune sedi legali per tutelare la verità e la reputazione dell’azienda e della giornalista Francesca Fagnani”.

Il futuro di Belve Crime e Francesca Fagnani

Martedì 10 giugno 2025 è andata in onda la primissima puntata di Belve Crime. Lo spin-off di Belve è stato inaugurato con ben quattro interviste. Francesca Fagnani ha intervistato nel carcere di Bollate Massimo Bossetti, che è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio della giovane Yara Gambirasio.

La Fagnani ha poi ospitato in studio Tamara Ianni, una collaboratrice di giustizia che ha portato all’arresto di ben 32 membri del Clan Spada di Ostia. Sono state seguitissime anche le interviste di Eva Mikula, ex fidanzata di Fabio Savi, della Banda della Uno Bianca, e Mario Maccione, ex componente delle Bestie di Satana.

Secondo le ultime indiscrezioni la Rai avrebbe già rinnovato il programma per la prossima stagione televisiva. L’esperimento, dunque, sarebbe riuscito e dopo questa prima puntata vincente, troveremo nuovamente sia Belve che Belve Crime in onda.

Una conferma che arriverà il 27 giugno quando la Rai svelerà i palinsesti, confermando il destino di Belve, Belve Crime, ma soprattutto di Francesca Fagnani.