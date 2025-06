Belve, Francesca Fagnani svela perché ha cancellato l’intervista ad Anna Pettinelli

Francesca Fagnani rivela perché l'intervista di Anna Pettinelli non è stata mai mandata in onda a Belve.

IPA Francesca Fagnani

Francesca Fagnani svela finalmente perché ha scelto di non mandare in onda l’intervista di Anna Pettinelli a Belve dopo tante indiscrezioni e polemiche. Nelle scorse settimane infatti si era parlato molto della scelta della conduttrice di non trasmettere la chiacchierata registrata con la prof di Amici. Dagospia, in particolare, aveva rivelato la scelta della Fagnani, affermando che la decisione era stata presa perché l’intervista era “troppo moscia”.

Belve, il mistero dell’intervista ad Anna Pettinelli

Nel dettaglio, Giuseppe Candela aveva scritto: “L’intervista a Pettinelli nel programma di Francesca Fagnani, Belve, è stata registrata ma non trasmessa. Colpa di rivelazioni shock? Macché, è stata giudicata troppo moscia”.

Il rumor era stato poi confermato dal manager di Anna Pettinelli che su Instagram aveva pubblicato un piccolo spezzone dell’intervista fatta da Francesca Fagnani. “È stata definita in tutti i modi possibili, ma la definizione più calzante se l’è data da sola: bella patata sono io. Diamo il benvenuto ad Anna Pettinelli”, recitava la presentatrice nel video, presentando l’ospite.

Poco dopo era intervenuta sulla questione anche la stessa prof del programma di Maria De Filippi che aveva detto: “Moscia mai!”. Una vicenda intricata su cui Francesca Fagnani si è espressa per la prima volta in questi giorni. Durante la presentazione dei palinsesti Rai, la giornalista ha risposto alle domande dei giornalisti, affermando di aver tagliato quell’intervista per via di alcuni problemi tecnici legati alle tempistiche.

“Avevo fatto quattro interviste il martedì precedente, ero andata lunghissima purtroppo, troppo lunga anche rispetto alla seconda serata, che è quella divertentissima di Nino Frassica. Avrei finito alle due – ha rivelato -. Dovevo necessariamente sacrificare un’intervista e con grande dispiacere perché invece era molto garbata, carina, come è Anna, insomma, mannaggia”.

Quando tornano Belve e Belve Crime

Nel frattempo, polemiche a parte, la Rai ha confermato il ritorno sia di Belve che di Belve Crime. Lo show condotto da Francesca Fagnani avrà lo stesso formato dell’ultima stagione. Ci saranno dunque cinque puntate che saranno dedicate alle interviste fatte ai personaggi dello spettacolo.

Andrà poi in onda una puntata speciale che sarà intitolata Belve Crime in cui si intervisteranno invece i protagonisti di casi di cronaca nera. Lo spin off ideato dalla Fagnani infatti ha avuto un enorme successo con 570.000 spettatori e ben 12,4% di share.

A far discutere soprattutto l’intervista rilasciata da Massimo Bossetti che ha provocato anche uno scontro a distanza fra Fabrizio Corona e la Fagnani. Corona infatti aveva accusato la Rai e la produzione di Belve Crime di aver pagato Bossetti per rilasciare un’intervista dal carcere di Bollate, dove è rinchiuso per l’omicidio di Yara Gambirasio.

Una circostanza che era stata smentita con forza dalla Fagnani. “Non è assolutamente vero, ci mancherebbe”, aveva detto la presentatrice. Mentre la produzione del programma aveva diffuso un comunicato ufficiale: “In merito alle esternazioni del signor Fabrizio Corona si precisa che Fremantle non ha elargito alcun compenso al signor Massimo Bossetti per la sua partecipazione al programma Belve. Fremantle si riserva di agire nelle opportune sedi legali per tutelare la verità e la reputazione dell’azienda e della giornalista Francesca Fagnani”.