La Rai ha presentato i palinsesti per la prossima stagione televisiva e non sono poche le sorprese presentate ai telespettatori. Nuovo format per Elisa Isoardi ed esordio per Flavio Montrucchio al timone dei I Fatti Vostri. Altri volti noti della rete televisiva pubblica lasciano, invece, il loro posto, come Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, entrambi protagonisti della finale dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

All’evento di presentazione dei palinsesti erano presenti anche diversi volti noti della rete televisiva, tra tutti ha brillato Caterina Balivo, bellissima con un coordinato marrone. Ma anche altre conduttrici e showgirl Rai si sono fatte notare coi loro look.

Caterina Balivo, il completo marrone

Caterina Balivo è ormai da diversi anni il volto del pomeriggio di Rai Uno con il suo La volta buona, in cui accoglie diversi ospiti chiedendo loro di rivelare al pubblico il momento che ha segnato per loro una vera e propria svolta della loro vita. Secondo quanto svelato durante la presentazione dei palinsesti 2025/2026, anche il prossimo anno la conduttrice televisiva manterrà il suo ruolo centrale nella rete televisiva.

La presentatrice ha indossato, per l’evento di presentazione della nuova programmazione televisiva, un coordinato, composto da gonna a vita alta e micro top, color marrone. Il colore donava molto al suo incarnato facendola apparire raggiante.

IPA

Il capo d’abbigliamento aveva una linea aderente, mettendo in evidenza, così, la linea perfetta del suo fisico. La conduttrice ha completato il suo look con una micro bag oro e dei sandali in tinta. I capelli di Caterina Balivo erano fermati in uno chignon tirato con la linea in mezzo e la conduttrice indossava anche un paio d’orecchini a boccola in oro.

Le vip in blu

Oltre a Caterina Balivo, anche Elettra Lamborghini, Monica Setta e Valerina Marini si sono fatte notare alla presentazione dei palinsesti Rai, indossando dei look blu, che esaltavano la loro bellezza. La cantante ha scelto un abito con scollatura profonda sul davanti e arricciatura in vita.

IPA

Il vestito presentava anche uno spacco, sempre nel lato anteriore e una piccola coda in quella posteriore. Il look della musicista era completato da dei sandali argento con cinturino sulla caviglia e una collana con un ciondolo centrale con zaffiro.

IPA

Anche Valeria Marini ha scelto di presenziare all’evento con un abito da sera, lungo fino ai piedi. Si trattava di una creazione a sirena in una stoffa di colore blu elettrico con taglio sotto il seno. La showgirl ha accompagnato il vestito con i suoi inconfondibili gioielli: la collana a cuore e il bracciale a forma di serpente sul braccio sinistro. Valeria Marini ha scelto delle calzature in oro e una mini borsa nera.

IPA

Ma tra le donne della Rai che hanno scelto il blu c’è anche Monica Setta che è apparsa più grintosa che mai con un abito al ginocchio con scollo a V e maniche a tre quarti. Il vestito della conduttrice aveva un taglio morbido ed è stato accompagnato da un paio di sandali con il tacco altissimo di colore argento e azzurro.