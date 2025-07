Mediaset ha annunciato le prossime fiction in programma: un calendario ricchissimo tra nuove proposte e vecchi titoli: non solo I Cesaroni

IPA Tutte le fiction di fine 2025 e inizio 2026: ecco titoli, trama e cast

Come sempre accade, i mesi caldi sono caratterizzati da repliche e programmi “riempitivi”. Il pubblico deve avere pazienza e lo sa bene. Nel caso di Mediaset, però, è stato realizzato un gran lavoro per proporre un palinsesto autunnale e invernale di grande interesse.

Ecco, dunque, le fiction di Canale 5 che arriveranno tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Un catalogo molto ricco, che vanta sia progetti nuovi che grandi ritorni, come I Cesaroni, già attesissimo e molto discusso.

Le nuove fiction di Canale 5 2025-26

Titolo Descrizione Protagonista Alex Bravo – Poliziotto a modo suo Un poliziotto scanzonato, la cui vita sta per essere sconvolta Marco Bocci Buongiorno, mamma! La famiglia Borghi alle prese con nuove sfide e ritorni inattesi Raoul Bova A testa alta La vita perfetta di una donna è sconvolta da un filmato rubato Sabrina Ferilli Vanina – Un vicequestore a Catania Le nuove indagini di Vanina Guarrisi: i romanzi adattati Giusy Buscemi Una nuova vita Due genitori alle prese con la ricerca di una verità scomoda Anna Valle Colpa dei sensi Un triangolo passionale e doloroso, dai risvolti drammatici Gabriel Garko, Anna Safroncik I Cesaroni – Il ritorno I Cesaroni tornano per salvare la bottiglieria di famiglia Claudio Amendola Erica Una scrittrice in cerca d’ispirazione trova delitti da risolvere Vanessa Incontrada Viola come il mare Viola tenta di dimenticare Francesco ma il destino Francesca Chillemi; Rodrigo Guirao Il Don Prete con passato da pugile opera per la periferia Protagonista da scegliere

Alex Bravo – Poliziotto a modo suo, trama e cast

Marco Bocci interpreta Alex Bravo, poliziotto dalla vita privata molto complessa. Vive per il lavoro, sopravvive a un frigo sempre vuoto e sfugge al proprio padrone di casa, che lo rincorre costantemente per l’affitto. E la sera? È sempre al fianco di donne bellissime, che non resistono al suo fascino.

Il suo capo, il vicequestore Clint (Diego Ribon), continua a punzecchiarlo per il suo atteggiamento. Non si lega a niente e nessuno e ha un atteggiamento sempre superficiale, almeno in apparenza. C’è però chi lo apprezza, come Sofia, collega interpretata da Federica De Benedettis. È innamorata di lui ma non ha mai avuto il coraggio di dichiararsi. Alex la considera una cara amica e una confidente sempre presente, nient’altro. Un ciclone sta però giungendo a sconvolgere le vite di tutti loro.

Buongiorno, mamma! 3, trama e cast

Ritorna la famiglia Borghi, che si ritrova nuovamente a fare i conti con degli imprevisti. Il tempo scorre veloce e i ragazzi diventano grandi, fronteggiando gli ostacoli che la vita gli pone dinanzi. Guido (Raoul Bova) fa i conti invece con la complessa gestione della Onlus fondata e sostenuta da Anna (Maria Chiara Giannetta).

Di colpo nelle loro vite giungono nuovi personaggi, pronti a sconvolgere un già fragile equilibrio. Parliamo di Laura (Serena Iansiti), splendida e perfetta, così come di vecchie conoscenze come Agata (Beatrice Arnera), distante ormai da tempo. Che ruolo avranno al fianco di Guido?

A testa alta, trama e cast

Nuova fiction con protagonista Sabrina Ferilli. L’attrice è una preside molto stimata nella sua comunità e mamma amatissima dal figlio. Sembra avere tutto sotto controllo ma il suo equilibrio si frantuma quando inizia a circolare un video online.

Un filmato intimo che la vede al fianco di Marco (Raniero Monaco di Lapio), ovvero il suo amante. Ha così inizio un incubo per lei, intenzionata a scoprire chi l’abbia ripresa e miri a distruggere la sua vita.

Vanina – Un vicequestore a Catania 2, trama e cast

Torna Vanina Guarrisi, interpretata da Giusy Buscemi. Di questa seconda stagione sappiamo ancora poco ma sono stati svelati i titoli dei romanzi di Cristina Cassar Scalia che verranno adattati, puntata dopo puntata:

L’uomo del porto;

Il talento del cappellano;

La carrozza della santa;

La banda dei carusi.

Una nuova vita, trama e cast

Anna Valle è Vittoria, una donna matura appena uscita di prigione. Torna a casa e ha tutta l’intenzione di ripartire da zero, riconquistando la fiducia di suo figlio. Ha un solo modo per riuscirci: dimostrare la sua innocenza.

Dovrà dunque scoprire chi è il reale colpevole dell’omicidio di suo marito. Al suo fianco, pronto ad aiutarla, ci sarà Marco (Daniele Pecci), avvocato giunto dalla città sulle tracce della figlia scomparsa.

Colpa dei sensi, trama e cast

Laura (Anna Safroncik) ed Enrico (Tommaso Basili) conducono una vita tranquilla. Di colpo però si ritrovano a fronteggiare Davide (Gabriel Garko), un tempo grande amore di lei e migliore amico di lui. Il suo riapparire non ha nulla a che fare con il passato dei tre. Mira infatti a scoprire la verità sulla morte di sua madre.

Dovrà però fare i conti con la passione riaccesa che lo lega a Laura. Conseguenze inaspettate attendono i protagonisti di questa fiction, con il divampare della gelosia di Enrico.

I Cesaroni – Il ritorno, trama e cast

Finalmente la famiglia Cesaroni fa il suo atteso ritorno. Alla sua guida ancora una volta Claudio Amendola, nei panni di Giulio Cesaroni. Ad affiancarlo, tra i personaggi più maturi, ci sono Ricky Memphis e Lucia Ocone. Spazio poi ai “ragazzi”, anche se ormai ex tali, con tutte le loro sfide da fronteggiare. Una famiglia allargata particolare e pronta a mettersi nei guai. L’obiettivo ora è salvare la bottiglieria di famiglia.

Erica, trama e cast

Vanessa Incontrada si è calata nei panni di una scrittrice di gialli in crisi creativa. Ha deciso di tornare alle proprie origini, a Piombino (Toscana). Qui, per una serie di coincidenze, si ritrova però coinvolta in un delitto.

Nel corso delle indagini incontra Leonardo (Francesco Scianna), poliziotto del quale si innamora e che sarà al suo fianco per risolvere altri intricati gialli. Una fiction che è l’adattamento italiano della serie francese omonima, ispirata ai romanzi di Camilla Läckberg.

Viola come il mare 3, trama e cast

Francesca Chillemi torna nei panni di Viola. È pronta a tutto pur di dimenticare Francesco, il che la porta a focalizzarsi unicamente sul lavoro. Il nuovo vicino di casa però non le fa chiudere occhio. Si tratta del nuovo ispettore capo di Palermo, intrepretato da Rodrigo Guirao.