Domenica In, Gabriele Corsi lascia e resta Mara Venier: l’annuncio della Rai

Gabriele Corsi non condurrà Domenica In con Mara Venier: il comunicato ufficiale Rai e il destino della trasmissione.

Gabriele Corsi non condurrà Domenica In con Mara Venier. Sembra ormai ufficiale: il conduttore non sarà nel contenitore domenicale come era stato annunciato qualche settimana fa. A confermarlo è proprio la Rai in un comunicato. “La decisione è stata presa, di comune accordo, a seguito di alcune valutazioni che hanno reso Domenica In incompatibile con altri progetti dell’artista”, si legge.

La Direzione Intrattenimento Day Time Rai in seguito ha voluto ringraziare Gabriele Corsi “per quanto finora realizzato con il Servizio Pubblico e per la grande disponibilità umana e professionale e gli ribadisce il proprio apprezzamento e la volontà di costruire in futuro nuove occasioni di collaborazione”.

Gabriele Corsi e il rifiuto a Domenica In

Il nome di Gabriele Corsi alla guida di Domenica In era stato annunciato qualche settimana fa, durante la presentazione dei palinsesti Rai. La coppia al timone del contenitore domenicale era stata annunciata da Angelo Mellone, il direttore dell’Intrattenimento Day Time Rai.

“La coppia della prossima stagione di Domenica in sarà formata da Mara Venier, che ho insistito per avere per la 50esima edizione nonostante le condizioni di vita personali più difficili del solito, e Gabriele Corsi”, aveva spiegato, parlando di una “rimodulazione e innovazione” dello show in cui Mara Venier rappresentava la continuità, mentre Corsi avrebbe realizzato “un reinserimento del varietà nel pomeriggio di Rai1”. “La coppia è questa e ne siamo entusiasti”.

Oggi invece arriva il passo indietro del conduttore che avrebbe scelto di non prendere parte alla nuova Domenica In. L’annuncio arriva dopo la rinuncia di un altro nome che era emerso per la conduzione dello show. A pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti infatti Nek aveva deciso di dedicarsi ad altri progetti, lasciando la guida di Domenica In a Mara Venier e Gabriele Corsi.

Mara Venier da sola alla guida di Domenica In?

La conduzione di Domenica In dunque resta ancora un nodo da sciogliere. Mara Venier condurrà da sola il programma? Al termine della stagione Mara aveva svelato di non voler continuare a guidare il contenitore domenicale, provata da numerosi problemi nella vita privata. La presentatrice – con la consueta sincerità – aveva svelato di voler restare accanto al marito Nicola Carraro.

Poco dopo la sua conduzione era stata confermata, ma con la promessa della Rai di non lasciare tutto il peso dello show alla Venier. “Stiamo cercando come fare una “Domenica In” diversa, non io da sola. Una trasmissione corale, con una bella squadra, così che io sia anche un po’ alleggerita di tutto. Questo è quello che mi ha proposto la Rai e io sono totalmente d’accordo”, aveva raccontato lei stessa.

Non è chiaro cosa sia accaduto in seguito. Secondo alcune indiscrezioni fra Mara Venier e la Rai sarebbe calato il gelo. La presentatrice non avrebbe gradito la scelta di Gabriele Corsi, ma avrebbe preferito accanto a sè nel programma Tommaso Cerno. A rendere ancora più difficili i rapporti sarebbe arrivata la proposta di Fabio Fazio a Mara Venier di diventare ospite fisso della sua trasmissione Che tempo che fa su Nove