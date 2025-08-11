Domenica In, “Mara Venier con Teo Mammucari”: l’indiscrezione

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Teo Mammucari e Mara Venier

Nuovo colpo di scena a Domenica In. La trasmissione condotta da Mara Venier potrebbe infatti avere un nuovo co-conduttore e si tratterebbe di Teo Mammucari, pronto per il suo grande ritorno sul piccolo schermo.

Teo Mammucari con Mara Venier a Domenica In?

L’indiscrezione arriva da Il Messaggero, secondo cui la nuova stagione di Domenica In potrebbe essere guidata da Mara Venier che verrà affiancata da Teo Mammucari. Ma andiamo con ordine. Come ben sappiamo la prossima stagione dello show domenicale della Rai vedrà al timone, ancora una volta, Mara Venier. La trasmissione però verrà divisa in due spazi. Il primo sarà più pop, mentre il secondo affronterà temi di attualità e politica.

Nei mesi scorsi erano spuntati numerosi nomi, fra smentite e ritiri. L’ultimo in ordine di tempo è quello di Teo Mammucari. Il comico e conduttore sarebbe stato contattato – secondo Il Messaggero – dalla Rai per affiancare Mara in questa nuova avventura televisiva. “Avrebbe ricevuto pochi giorni fa la proposta formale dell’azienda e starebbe valutando l’occasione”, si legge.

Il futuro di Domenica In

Al termine dell’ultima stagione televisiva, Mara Venier aveva salutato i telespettatori, lasciandosi andare alle lacrime e parlando con la consueta sincerità. La conduttrice aveva spiegato di aver vissuto momenti di grande difficoltà a causa dei problemi di salute del marito Nicola Carraro e di voler lasciare il timone dello show domenicale proprio per dedicarsi alla famiglia.

Poco dopo però era arrivato un dietro front della conduttrice che aveva annunciato di aver parlato con la Rai, scegliendo di condurre Domenica In, ma in forma ridotta e con dei co-conduttori. L’idea? Trasformare Domenica In in “una trasmissione corale, con una bella squadra. Questo è quello che mi ha proposto la Rai e io sono totalmente d’accordo”, come aveva spiegato la stessa Mara Venier.

Da quel momento sono stati numerosi i nomi affiancati alla presentatrice. Prima di era parlato di Nek, che però avrebbe rifiutato per questioni lavorative, poi era comparso il nome di Gabriele Corsi, considerato perfetto per il ruolo. Quando già sembrava che i giochi fossero terminati era arrivato il “no” del conduttore e una polemica a distanza proprio con Mara Venier.

La presentatrice aveva infatti condiviso uno stralcio di un articolo di giornale in cui si leggeva: “Il basso cachet dietro al no di Corsi. Non ci sarebbe stata alcuna ‘incompatibilità’ tra Domenica In e gli altri progetti di Gabriele Corsi. LaPresse smentisce la versione diffusa dalla Rai spiegando che il dietrofront del conduttore sarebbe stato dettato da ragioni economiche legate al cachet. Da qui la scelta di rinunciare alla conduzione del contenitore domenicale guidato da Mara Venier”.

Le Stories di Instagram erano poi scomparse, ma la replica di Gabriele Corsi non era mancata. “La verità? Prima dei palinsesti ci è stato presentato dalla RAI un progetto artistico; dopo un mese, quel progetto è radicalmente cambiato. Lecito per un’azienda cambiare i propri progetti, lecito per un conduttore decidere se questi sono coerenti con il proprio percorso, e compatibili con altri impegni”, aveva spiegato sempre lui via social.