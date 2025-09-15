Domenica In, svelati i tre conduttori che saranno accanto a Mara Venier

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Sono stati finalmente svelati i nomi dei tre conduttori che guideranno Domenica In accanto a Mara Venier. La conduttrice si prepara a tornare al timone del contenitore domenicale con una formula tutta nuova. Insieme alla padrona di casa infatti ci saranno dei co-conduttori, creando una sorta di struttura a blocchi.

Chi sono i tre conduttori con Mara Venier a Domenica In

Come svelato da Davide Maggio la trasmissione verrà presentata da Mara Venier insieme a Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. L’appuntamento è per il prossimo 21 settembre alle ore 14 quando partirà ufficialmente la nuova stagione di Domenica In. In occasione del 50esimo anniversario dello show, la Rai ha scelto di affidare la conduzione a Mara Venier, affiancata da tre colleghi.

Oltre alle interviste della presentatrice, che nella prima puntata accoglierà in studio Al Bano Carrisi, il programma verrà suddiviso in tre spazi. Tommaso Cerno guiderà una rubrica che si occuperà di attualità, troveremo Teo Mammucari che curerà uno spazio in cui ci sarà un gioco telefonico per celebrare i 50 anni di Domenica In. Infine Enzo Miccio si occuperà di sentimenti e affiancherà Mara Venier.

Ad annunciare un cambio di rotta era stata, alla fine dell’ultima stagione di Domenica In, la stessa Mara. La presentatrice aveva spiegato fra le lacrime di amare il proprio lavoro, ma di aver vissuto dal punto di vista personale momenti difficili a causa dei problemi di salute del marito Nicola Carraro. La Venier aveva confessato di voler lasciare la conduzione di Domenica In, salvo poi cambiare idea per accettare la guida condivisa dello show domenicale.

La polemiche dopo il no di Gabriele Corsi

Una squadra molto particolare dunque che promette un programma rinnovato, capace, ancora una volta, di attirare l’attenzione del pubblico. La scelta di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio arriva dopo settimane di trattative. Prima dell’estate infatti si era parlato di una conduzione di Mara Venier con Nek e Gabriele Rossi. Il cantante aveva declinato l’invito per via di impegni musicali, mentre con Gabriele Corsi non era arrivato l’accordo, nonostante l’annuncio della sua conduzione.

“La coppia della prossima stagione di Domenica in sarà formata da Mara Venier, che ho insistito per avere per la 50esima edizione nonostante le condizioni di vita personali più difficili del solito, e Gabriele Corsi”, aveva spiegato Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Day Time Rai. Poco dopo era arrivato il dietrofront di Corsi e si era parlato addirittura di una scelta presa per via del basso cachet.

La spiegato di quanto accaduto, dopo alcune polemiche, erano arrivate dallo stesso conduttore. “La verità? Prima dei palinsesti ci è stato presentato un progetto artistico; dopo un mese quel progetto è radicalmente cambiato – aveva spiegato in una nota Gabriele Corsi -. Lecito per un’azienda cambiare i propri progetti, lecito per un conduttore decidere se questi sono coerenti con il proprio percorso e compatibili con altri impegni. Resta la volontà di costruire in futuro nuove occasioni di collaborazione. La realtà, quasi sempre, è molto più semplice di storie costruite ad arte con congetture e dietrologie”.