Sembra sia tornata la pace nello studio di Rai 1, con i tre co-conduttori tutt'intorno alla padrona di casa. Lei però ha occhi soltanto per il figliol prodigo Mammucari

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IPA Mara Venier e Teo Mammucari, pace fatta a Domenica In

Chi si aspettava una rivoluzione in casa Rai, per quanto riguarda Domenica In, è rimasto deluso. Tutto sembra infatti essere tornato alla normalità nel salotto di Mara Venier, che decide di non fronteggiare la questione in alcun modo.

Inevitabile lo stato di confusione del pubblico che, in alcuni casi, si sente un po’ preso in giro. Qualcosa è accaduto dietro le quinte ma ora si pretende che la normalità sia tornata di colpo. L’apertura della puntata di domenica 29 marzo è stata dedicata al ricordo di Gino Paoli, con la presentatrice che è apparsa “incorniciata” a schermo dai suoi co-conduttori.

Mara Venier e Teo Mammucari

Tutto è cambiato nel corso di tre fine settimana. Ricordiamo il fastidio di Mara Venier nei confronti di Teo Mammucari, che aveva primo maltrattato Peppe Iodice durante la presentazione del suo film, poi interrotto un momento sentito nel finale.

La padrona di casa lo aveva redarguito e, si dice, dietro le quinte i toni sarebbero stati alquanto accesi. C’è addirittura chi ha parlato di una profonda delusione da parte di Mara, sentitasi tradita dall’unico dei tre co-conduttori che aveva scelto di persona.

Il terremoto aveva restituito al pubblico una conduzione anomala, quasi totalmente in solitaria. Domenica scorsa, infatti, Mara Venier è stata senza supporto per ore, per poi dare spazio a Tommaso Cerno nel finale, accogliendo negli ultimi 5 minuti un “ritardatario” Teo Mammucari (Miccio impegnati all’estero per un matrimonio, ndr).

E ora? L’appuntamento del 29 marzo rappresenta un colpo di spugna, con tanto di gesti affettuosi che lasciano di stucco gli spettatori. Chi sa se prima o poi qualcuno dei quattro protagonisti prenderà la parola e si esporrà in merito.

Domenica In, pace fatta

Mara Venier al centro, con Tommaso Cerno seduto di fianco a lei, pronto a co-gestire il tavolo con i quattro ospiti per il ricordo di Gino Paoli. Dietro di lei Enzo Miccio, tornato dopo i suoi impegni lavorativi. Al suo fianco Teo Mammucari, che due settimane fa si ipotizzava non sarebbe mai tornato.

È invece lì ed è quello al quale Mara dedica maggiori attenzioni. Lei spiega i compiti dei tre e si prepara a condurre la trasmissione. Non prima però di “coccolare” il figliol prodigo. Offre a Mammucari la mano, lo cerca ripetutamente con lo sguardo e poi lo bacia, ancora una volta.

Era già accaduto, sulle labbra a stampo, ma stavolta sulla guancia. Un rapporto insolito, come quello tra due amici che, al netto di un po’ di litigi, trovano sempre il modo di ripartire. È proprio quello che ha fatto zia Mara, o almeno così pare. Al comico chiede anche un bacio in risposta, quasi a sugellare la fine delle ostilità. I commenti sui social si sprecano e c’è già chi si chiede quanto possa durare questo idillio.