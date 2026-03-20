Mara Venier lascia Domenica In: “Quest’anno non dico nulla, ci sarà un perché”

Dopo il caso Teo Mammucari e Peppe Iodice, Mara Venier è finalmente pronta a lasciare Domenica In, il programma che più di tutti ha segnato la sua carriera

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IPA Mara Venier

Lo ha ripetuto più volte negli ultimi anni, quasi come un mantra, senza però mai tradurre le parole in un addio definitivo. Questa volta, però, non sembrano esserci margini per un ripensamento: Mara Venier è pronta a lasciare Domenica In. Dopo stagioni di grande successo, che hanno segnato un nuovo slancio nella sua carriera, la conduttrice sarebbe orientata a farsi da parte. L’obiettivo è quello di rallentare i ritmi televisivi, dedicandosi a progetti più in linea con la sua età e, soprattutto, con le esigenze della vita privata e familiare.

Mara Venier pronta a lasciare Domenica In

Mara Venier non sarà alla guida della prossima edizione di Domenica In. Lo ha fatto sapere la diretta interessata in un’intervista rilasciata a Fanpage, nell’ambito del format YouTube Non è la Tv.

Le dichiarazioni sono arrivate all’indomani di quanto accaduto nel salotto domenicale tra Teo Mammucari e Peppe Iodice, episodio che ha avuto strascichi anche nel post trasmissione.

Dunque, la Venier ha affrontato anche il tema del futuro del contenitore domenicale di Rai 1, lasciando intendere la volontà di farsi da parte nella prossima stagione.

“Ho sempre detto è “l’ultima stagione” e poi non è stato così. Quest’anno non ho detto niente. Hai già capito, no?”

Parole sibilline e allo stesso tempo più chiare che mai. La notizia sembra ormai certa, ma è evidente che finché non ci sarà una conferma definitiva da parte della Rai, bisogna attenersi solamente alle dichiarazioni della presentatrice veneziana.

Da anni zia Mara parla di un possibile ritiro. Il desiderio di rallentare, di dedicarsi alla vita privata e al marito Nicola, è un tema ricorrente nelle sue interviste. Eppure, puntualmente, qualcosa la trattiene.

Il legame con il pubblico, prima di tutto. Oltre ad una passione che sembra difficile da spegnere, nonostante i decenni di carriera. Ma questa volta non dovrebbero però esserci ripensamenti.

Chi condurrà Domenica In al posto di Mara Venier?

Chi raccoglierà l’eredità di Mara Venier alla guida di Domenica In resta, al momento, uno dei nodi centrali del futuro del contenitore domenicale di Rai 1. Tra i nomi più accreditati figura quello di Alberto Matano, più volte indicato dalla stessa Venier come possibile successore.

L’ex mezzo busto del Tg 1, volto consolidato del servizio pubblico e attualmente al timone de La Vita in Diretta, gode di grande stima sia all’interno della Rai sia presso il pubblico. Il successo ottenuto con il programma pomeridiano lo rende un candidato credibile per rilanciare Domenica In, che nelle ultime stagioni ha dovuto confrontarsi con una concorrenza sempre più forte, tra Amici di Maria De Filippi e Verissimo.

Non è escluso che la conduzione possa essere condivisa. In questa ipotesi, tra i nomi circolati c’è quello di Caterina Balivo, attualmente impegnata con La Volta Buona, ma anche quello di Nunzia De Girolamo, sempre più presente nei palinsesti televisivi.

Tra le possibili alternative figura Francesca Fialdini, già volto della domenica pomeriggio con Da noi… a ruota libera e reduce dall’esperienza a Ballando con le Stelle che ne ha ampliato la popolarità presso il grande pubblico.

Qualche tempo fa si parlava anche di Stefano De Martino ma al momento non è un’idea realizzabile. L’ex ballerino sarà infatti impegnato il prossimo anno con la conduzione del Festival di Sanremo.