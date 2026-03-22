Domenica In, anticipazioni del 22 marzo: Mara Venier ospita (di nuovo) Peppe Iodice

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Mara Venier

Mara Venier è pronta a tornare con una nuova puntata di Domenica In: l’appuntamento è per il 22 marzo, come sempre dalle 14.00 in poi su Rai1. Anche questa settimana la regina della domenica accompagna gli spettatori in un viaggio tra le vite degli artisti ospiti del suo salotto, tra momenti toccanti e altri più leggeri, per uno degli show più seguiti del palinsesto della rete ammiraglia.

Domenica In, le anticipazioni del 22 marzo

Come da tradizione si accendono le luci di Domenica In, il talk di Rai1 guidato da Mara Venier, che continua a essere uno degli appuntamenti più amati del pomeriggio di Rai1. La conduttrice accoglie nel suo salotto tanti ospiti, pronti a raccontarsi tra carriera e vita privata.

Molto atteso è il ritorno in studio di Peppe Iodice, il comico campano finito al centro delle polemiche per l’atteggiamento avuto da Teo Mammucari nei suoi confronti. Durante la puntata della scorsa settimana le incursioni del conduttore non sono passate inosservate: mentre l’attore era stava presentando il suo primo film Mi batte il corazon, Mammucari è intervenuto con battute che sono state ritenute fuori luogo. “Abbiamo ospiti più importanti. Tre minuti e caccialo via. Ho visto il film: è imbarazzante, non fa ridere”, ha detto, infastidendo Mara Venier e i presenti in studio.

Il peggio è però arrivato sul finale della puntata, quando la conduttrice ha voluto portare davanti alle telecamere lo storico cameraman Marco, per ringraziarlo e congedarlo in vista della meritata pensione. Un momento commovente stroncato proprio da Mammucari che è entrato improvvisamente nell’inquadratura con un cartello che riportava la scritta “Ci vediamo domenica prossima!”. Mara Venier, palesemente indispettita, ha quindi strappato il cartello dalle mani del co-conduttore affermando: “Tu sei un pirla perché non capisci i momenti, ma non si può”.

Stando alle anticipazioni zia Mara dovrebbe accogliere in studio, oltre il comico per un chiarimento, anche Fabrizio Moro, vincitore con Il mio canto libero, della prima puntata di Canzonissima. Come di consueto, uno spazio è dedicato all’attualità con il commento dei principali fatti della settimana insieme al giornalista Tommaso Cerno.

La reazione di Mara Venier dopo le battute di Mammucari

Mara Venier non avrebbe apprezzato le battute di Teo Mammucari: negli studi Fabrizio Frizzi ci sarebbero stati dei momenti di tensione. Mara Venier si sarebbe scusata con i suoi ospiti, tra i quali Peppe Iodice, prima di sfogare la propria frustrazione. “Dove ci sono io non può entrare lui con i miei ospiti, perché poi gli ospiti non sono contenti”, ha dichiarato la conduttrice dando un vero e proprio ultimatum al suo co-conduttore, mettendo a rischio la presenza di Mammucari in puntata.

Pare che la presentatrice di Domenica In abbia anche sbottato affermando: “Uno solo ho scelto io, e mi sta combinando questo piattino”. Nonostante tutto, l’affetto di Mara Venier per il comico non sarebbe cambiato. Il rapporto con Teo Mammucari non sarebbe in discussione sul piano personale: “È una persona buonissima alla quale voglio molto bene”, ha confessato, definendo il loro legame come fraterno.