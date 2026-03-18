Mara Venier parla del caso Mammucari a Domenica In: “Se ho un ospite non entra più”

Dopo voci e indiscrezioni su quanto sarebbe accaduto nel dietro le quinte di "Domenica In", Mara Venier dice finalmente la sua su Teo Mammucari

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IPA Mara Venier e Teo Mammucari

Il pomeriggio della domenica italiana non è mai stato incandescente. Al centro del grande tumulto degli ultimi giorni, c’è il rapporto tra la “Signora della Domenica”, Mara Venier, e il suo co-conduttore Teo Mammucari. E dopo giorni di indiscrezioni e voci su presunti “ultimatum”, la conduttrice ha deciso di parlare per raccontare cosa sia realmente accaduto nel dietro le quinte del programma di Rai1.

La verità di Mara Venier

La scintilla che ha avviato la polemica è scoppiata durante l’ultima puntata del 15 marzo, in un momento di profonda commozione per la conduttrice. Si trattava del saluto a Marco, storico cameraman Rai che andava in pensione dopo trentotto anni di onorata carriera. Un omaggio che ha sentito profondamente, rovinato però dall’arrivo a sorpresa di Teo Mammucari con un cartello che avrebbe successivamente strappato.

“Gli ho detto ‘sei un pirla’ in diretta, e lo ridirei altre cento volte”, ha dichiarato Mara Venier a Fanpage. Per la conduttrice, non si è trattato di una semplice gag, ma di una mancanza di rispetto verso un momento sacro per il quale avrebbe preteso rispetto. Non solo. Nel mezzo c’è finito anche Peppe Iodice, presente in studio per la promozione del suo nuovo film.

Da qui, la decisione finale di Mara Venier: “Dove ci sono io non può entrare lui con i miei ospiti, perché poi gli ospiti non sono contenti“. Peppe Iodice, che in questi giorni sta ricevendo la meritata pubblicità per il suo ultimo lavoro, sarà nuovamente in studio domenica 22 marzo per recuperare il tempo sottratto nel corso della sua ultima partecipazione.

Il ruolo del figlio Paolo Capponi

Oltre alla dinamica lavorativa, Mara ha voluto fare chiarezza su alcune voci che hanno coinvolto la sua famiglia, in particolare il figlio Paolo Capponi. Erano infatti circolate notizie di un presunto acceso confronto tra suo figlio e Teo Mannucari nei camerini, indiscrezioni che la conduttrice ha bollato come pure “sciocchezze”. Capponi, in quel momento, si trovava in redazione – zona ben distante dai camerini – ed è, peraltro, legato a Mammucari da una storica amicizia.

Nonostante le nuove regole imposte in studio, l’affetto di Mara Venier per il comico non è cambiato. Il rapporto con Teo Mammucari non è in discussione sul piano personale. “È una persona buonissima alla quale voglio molto bene”, ha confessato, definendo il loro legame come fraterno. Un rapporto talmente solido che i due diventeranno presto vicini di casa. La Venier riconosce il talento e l’ironia “prendere o lasciare” di Teo, ma ammette che, nel contesto di Domenica In, qualcosa nel meccanismo degli incastri non ha funzionato come previsto.

Il futuro di Domenica In

Mentre le acque si calmano, la macchina di Domenica In non si ferma. È confermato per la prossima puntata il ritorno di Peppe Iodice, protagonista involontario di uno dei momenti più discussi. La stessa Mara Venier, con un pizzico di arguzia, sottolinea come tutta questa attenzione mediatica abbia regalato al comico “il lancio più pazzesco possibile” per il suo nuovo film.

E per quanto riguarda il futuro? La domanda che ogni anno tiene col fiato sospeso milioni di telespettatori sembra aver finalmente trovato una risposta, seppur da leggere tra le righe. Dopo anni di annunci su presunti addii seguiti da clamorosi ritorni, quest’anno decide di non sbilanciarsi. Per ora.