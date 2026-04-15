Nadia Fares, chi è l’attrice in coma dopo un incidente in piscina

L'attrice ha avuto un incidente in piscina e ora si trova in prognosi riservata dopo l'incidente. Chi è Nadia Fares e in quali film ha recitato

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IPA Nadia Fares

L’attrice francese Nadia Farès, nota al pubblico internazionale per le sue interpretazioni in pellicole di successo come I fiumi di porpora, si trova attualmente ricoverata in stato di coma presso l’ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi. La cinquantasettenne è rimasta vittima di un grave incidente lo scorso 11 aprile, mentre si trovava in un impianto sportivo della capitale per una sessione di allenamento individuale.

La dinamica dell’accaduto e i primi soccorsi

Secondo le ricostruzioni fornite dalla testata Le Parisien, l’incidente si è verificato durante una normale attività di nuoto. Farès si stava allenando in vasca utilizzando pinne e tavoletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso improvvisamente conoscenza. L’attrice è rimasta sommersa per alcuni minuti prima che i presenti si accorgessero della situazione.

Il tempestivo intervento di due bagnanti è stato determinante nelle prime fasi dell’emergenza. I due testimoni hanno provveduto a estrarre la donna dall’acqua, sistemandola sui gradini della vasca e iniziando immediatamente le manovre di rianimazione cardio-polmonare. All’arrivo dei soccorritori del servizio d’emergenza, le condizioni sono apparse subito critiche. Dopo essere stata stabilizzata sul posto, Nadia Farès è stata trasportata d’urgenza al centro ospedaliero Pitié-Salpêtrière, dove è stata rianimata dai medici del reparto di terapia intensiva. Attualmente la prognosi resta riservata.

In seguito all’evento, la Polizia di Parigi ha aperto un fascicolo di indagine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli inquirenti hanno già acquisito e iniziato ad analizzare le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti all’interno del centro sportivo. L’obiettivo è verificare se vi siano stati fattori esterni che abbiano contribuito all’incidente o se la perdita di sensi sia da attribuire esclusivamente a un malore improvviso dell’attrice. Al momento non sono state formulate ipotesi di reato, ma gli accertamenti proseguono come atto dovuto in casi di tale gravità.

Chi è Nadia Farès

Nata nel 1968, Nadia Farès è una delle figure più solide del cinema francese contemporaneo, che ha spaziato tra produzioni d’autore e titoli di grande richiamo commerciale. Il punto di svolta della sua carriera risale al 2000, quando il regista Mathieu Kassovitz la scelse per interpretare il ruolo di Fanny Ferreira nel thriller I fiumi di porpora. La pellicola, che la vedeva recitare al fianco di Jean Reno e Vincent Cassel, ottenne un enorme successo di critica e pubblico in tutta Europa, consolidando la sua fama a livello internazionale.

Negli anni successivi, Farès ha alternato il cinema alle produzioni televisive di alto profilo. Tra i suoi impegni più significativi si ricorda la partecipazione alla serie Netflix Marseille, in cui ha recitato accanto a Gérard Depardieu, confermando di sapersi calare in ruoli drammatici e complessi.

Recentemente, l’attrice era tornata a collaborare con produzioni indipendenti, come nel caso del film Toujours Possible, diretto da Jacques Ouaniche. In questo progetto ha lavorato insieme ad Amanda Lear, dimostrando una versatilità professionale che l’ha portata a essere stimata sia dai colleghi che dagli addetti ai lavori. La notizia dell’incidente ha suscitato una forte reazione nel settore cinematografico francese, che segue con attenzione gli aggiornamenti clinici provenienti dall’ospedale parigino.