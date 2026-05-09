Bonnie Tyler in coma farmacologico dopo un intervento: come sta

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Bonnie Tyler

Ore di apprensione per i fan di Bonnie Tyler: la cantante britannica, indimenticabile interprete della hit Total Eclipse of the Heart, è stata infatti posta in coma farmacologico dopo aver subito un’operazione di emergenza in Portogallo.

Bonnie Tyler in coma farmacologico, come sta

La 74enne cantante britannica Bonnie Tyler si trova in coma farmacologico dopo un delicato intervento in Portogallo. A condividere la notizia, è stato il suo portavoce Judd Lander: “I medici l’hanno messa in coma farmacologico per favorire la sua ripresa. Vi chiediamo di rispettare la sua privacy in questi momenti difficili”. La cantante, diventata celebre negli Anni ’80 grazie alla hit Total Eclipse of the Heart, era stata ricoverata mercoledì 6 maggio all’ospedale di Faro, dove ha una casa, per un intervento intestinale d’emergenza.

In un primo momento i familiari avevano annunciato che l’operazione si era era svolta senza complicazioni e che Tyler era “in convalescenza”, senza fornire ulteriori dettagli sul suo stato di salute. Poche ore dopo, la rettifica: “Vi ringraziamo per l’incredibile affetto e per i messaggi affettuosi. Sappiamo che vi augurate il meglio per lei, ma chiediamo di rispettare la nostra privacy. Diffonderemo un altro comunicato appena ci sarà possibile”, si legge ancora nella nota.

Bonnie Tyler dovrebbe esibirsi a Malta e in Germania a fine maggio, e il suo prossimo tour include anche concerti nel Regno Unito, oltre che in Austria, Ungheria, Turchia e Romania.

Bonnie Tyler, dagli esordi al successo degli Anni ’80

Icona della musica internazionale, Bonnie Tyler è tra le artiste simbolo degli Anni ’80: grazie alla sua inconfondibile voce roca e potente, la cantante è ancora oggi molto amata anche dalle nuove generazioni, e i suoi brani sono spesso utilizzati nelle colonne sonore di film e serie tv.

Nata nel 1951 con il nome di Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler ha conosciuto il successo negli Anni ’70 grazie al brano It’s a Heartache. La sua fama si è tuttavia consolidata nel 1983 con l’uscita del brano Total Eclipse of the Heart, che l’ha portata al numero 1 delle classifiche in molti Paesi del mondo e che proprio all’inizio del 2026 ha superato il miliardo di ascolti su Spotify. L’anno successivo è arrivata invece la hit Holding Out for a Hero, inserita nella colonna sonora del film Footlose.

Nel corso della carriera, la cantante 74enne ha comunque attraversato diversi generi, dal country al rock melodico, vendendo milioni di dischi in tutto il mondo. Bonnie Tyler ha anche rappresentato il Regno Unito nel 2013 all’Eurovision con Believe in me, classificandosi al 19esimo posto.

Nel suo palmares, figurano candidature e riconoscimenti internazionali, tra cui nomination ai Grammy Awards e ai Brit Awards. Ha inoltre ottenuto premi europei come il Goldene Europa Award e vari riconoscimenti per il successo radiofonico delle sue canzoni, in particolare Total Eclipse of the Heart.

È stata anche premiata dalla regina Elisabetta II poco prima della morte di quest’ultima nel settembre 2022. Carlo III le ha successivamente conferito la medaglia dell’Ordine dell’Impero Britannico (Mbe) nel 2023 per i servizi resi alla musica: una delle massime onoreficenze riservate ai musicisti del Regno Unito.