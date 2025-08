Mara Venier, Tommaso Cerno verso Domenica In: il nodo della chiusura dei contratti

IPA Mara Venier

Il nodo Domenica In è, almeno per il momento, tutt’altro che sciolto. Sappiamo infatti che non sarà Gabriele Corsi ad affiancare Mara Venier nella nuova edizione di Domenica In, e che sono circolati altri due nomi, ovvero quello di Tommaso Cerno (che potrebbe effettivamente condurre uno spazio talk) e di Enzo Miccio. Ecco gli ultimi sviluppi.

Tommaso Cerno verso Domenica In al fianco di Mara Venier: l’indiscrezione

Secondo l’Adnkronos, potrebbe essere Tommaso Cerno ad affiancare Mara Venier nella prossima edizione di Domenica In. Ma al momento non c’è nulla di certo. Con la conduttrice, si occuperebbe di uno spazio di talk dedicato all’attualità. Come anticipato, nelle scorse settimane si è fatto anche il nome di Enzo Miccio. Quando sapremo qualcosa di certo? Solo a fine agosto, dal momento in cui è prevista per questo mese la chiusura dei contratti (tra cui quello della Venier stessa).

La prossima è di certo un’edizione speciale del contenitore pomeridiano della domenica: è la cinquantesima edizione. E di certo questa edizione è stata accompagnata da una lunga serie di polemiche: non sarà infatti Gabriele Corsi, prima annunciato dalla Rai, ad affiancare Zia Mara. Quest’ultima, quindi, dopo le ultime indiscrezioni, non avrebbe rinunciato del tutto all’idea di una Domenica In più corale. Di certo, il rapporto professionale tra la Rai e la Venier è rimasto in bilico a lungo, considerando che lei voleva altri nomi: la Venier stessa aveva espresso la sua preferenza per Cerno.

Domenica In, un’edizione preceduta dalle polemiche

Dopo la fine di Domenica In, Mara Venier aveva annunciato il ritorno nella prossima edizione, come richiesto da Angelo Mellone. Poi, però, le cose sarebbero andate diversamente da quanto ipotizzato dalla stessa conduttrice (che, non a caso, ha saltato la presentazione dei palinsesti Rai del 27 giugno). Poi, secondo un’indiscrezione de Il Messaggero, ci sarebbe stato un contatto tra la conduttrice e Fabio Fazio, un accordo per partecipare al Tavolo di Che Tempo Che Fa come presenza fissa.

A queste si aggiungono ulteriori voci in merito alle presunte reazioni della Venier riguardo alle scelte della Rai: “Mara non si è sentita protetta e coccolata dalla Rai come avrebbe voluto. Ha accolto subito con entusiasmo la proposta di Fazio, perché Che Tempo Che Fa va in onda da Milano, dove lei e il marito Nicola Carraro hanno una casa e dove ormai vivono in pianta stabile a causa di qualche guaio di salute e preferisce farsi tenere sotto controllo da specialisti di sua fiducia al San Raffaele”, aveva riportato il settimanale DiPiù.

La decisione finale di una Domenica In più corale era stata proprio la sua, soprattutto per stare più vicina al marito Nicola Carraro, dopo gli ultimi problemi di salute: condurre un programma che va in onda per mesi, ogni domenica, e mantenere altissima la qualità richiede un impegno notevole, in ogni caso. “Con una bella squadra, così che io sia anche un po’ alleggerita di tutto. Questo è quello che mi ha proposto la Rai e io sono totalmente d’accordo. Vorrei una squadra come quella dei miei inizi”.