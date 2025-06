Palinsesti Rai, le novità 2025-2026: Mara Venier assente. Confermata Balivo

In diretta da Napoli, dove la tradizione incontra il futuro della televisione italiana, la Rai ha sciolto finalmente le riserve sui palinsesti 2025-2026. Un evento carico di volti noti, ritorni attesi, debutti sorprendenti e – non da ultimo – qualche assenza che non è passata inosservata. Sullo sfondo, il Centro di Produzione di Via Marconi, simbolo della creatività del servizio pubblico ribadita dal lungo discorso dell’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi, che oggi si è trasformata in un grande teatro che ha ospitato l’annuncio della ristrutturazione totale dell’offerta tv di Rai, declinata nelle sue molteplici sfaccettature. Annuncio in pompa magna per Roberto Benigni, che racconta San Pietro per la chiusura dell’Anno Santo direttamente dal cuore di Città del Vaticano. E, non ultimo, l’arrivo di Whoopi Goldberg in Un posto al sole per festeggiare il trentennale.

Le conferme di Rai per il 2025-2026

La presentazione dei palinsesti Rai è guidata dalle grandi certezze della prossima stagione. Tra queste, La Volta Buona di Caterina Balivo, Storie di Donne al Bivio Weekend con Monica Setta, ma anche Domenica In che però oggi deve fare a meno di Mara Venier. La conduttrice storica di Domenica In appare su Instagram sorridente, mentre si concede un viaggio con il marito Nicola Carraro, all’indomani di settimane segnate da indiscrezioni, attriti redazionali e un cambio di capo autore al programma domenicale. Confermata anche la presenza di Gabriele Corsi, al timone di uno dei blocchi di cui sarà composta la nuova formula del contenitore festivo di Rai1. Ritroveremo anche Francesca Fialdini con Da noi… A ruota libera mentre Elisa Isoardi condurrà Bar Centrale. Tinto conduce invece Linea Verde.

Il 7 settembre torna anche Stefano De Martino con Affari Tuoi, forte di una stagione da record che sta per concludersi. Lo show dei pacchi si rinnova nella forma e nella sostanza, strizzando l’occhio all’intrattenimento puro con una confezione ancora più spettacolare. La fiducia accordata all’ex ballerino, ormai affermato conduttore, suggerisce come Rai scommetta su volti in grado di parlare a un pubblico sempre più trasversale, senza perdere in qualità. Confermato anche Belve, con la conduzione di Francesca Fagnani. Contrariamente a quanto annunciato, Flavio Montrucchio prende il timone de I Fatti Vostri mentre Tiberio Timperi passa a Uno Mattina News. Antonella Clerici conduce È sempre mezzogiorno. Rivedremo anche Cinque Minuti di Bruno Vespa, Marco Damilano con Il cavallo e la Torre e La Confessione di Peter Gomez.

Ma è il sabato sera che si veste di storia con i vent’anni di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci si prepara a celebrare un traguardo che è insieme personale e televisivo. Dal 27 settembre al 20 dicembre, la pista da ballo più celebre d’Italia accoglierà concorrenti e giurie, con un nuovo maestro – Chiquito – che è stato scelto nel corso dello spin off, Sognando Ballando con le stelle, che è andato in onda a maggio.

Carlo Conti conduttore di punta

Quando i palinsesti Rai devono parlare con una sola voce, quella voce è spesso la sua. Carlo Conti è ancora una volta il conduttore di punta designato dell’offerta televisiva di Viale Mazzini. Lo vedremo impegnato nel consolidato Tale e Quale Show, nella direzione artistica dello Zecchino d’Oro e del Festival Giovani. Ma soprattutto, sarà protagonista il 20 settembre in PINO È – Il Viaggio del Musicante, evento speciale dedicato a Pino Daniele da Piazza del Plebiscito, insieme a Fiorella Mannoia.

Da non dimenticare poi, la conduzione e la direzione artistica del Festival di Sanremo ancora affidata Carlo Conti, il cui operato è stato elogiato con grande enfasi dall’ad Rossi che ha indicato la sua ultima organizzazione come uno show garbato e lineare ricco di grandi contenuti. Lo rivedremo quindi nel 2026, per il suo secondo anno consecutivo, come d’altronde era già stato confermato.

La musica sulla Rai

È uno degli eventi più suggestivi di questo nuovo corso. Fiorella Mannoia torna alle Terme di Caracalla con Semplicemente Fiorella. Uno show elegante immerso nella magia di una location unica e sostenuto da una line-up che unisce generazioni e stili con Venditti, Il Volo, Rose Villain, Sangiovanni. La Rai mette in scena la musica italiana nella sua interezza, costruendo un ponte tra il passato e il presente proprio com’è stato dichiarato nei suoi intenti iniziali.

La musica, infatti, occupa un posto centrale nella programmazione annunciata da Rai per la prossima stagione. I Tim Music Awards da Verona, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, e Jukebox – La Notte delle Hit con Antonella Clerici e Clementino da Torino, sono i titoli principali emersi da questa presentazione.

La seconda serata

E in un momento complesso in cui la Rai sta sempre di più puntando sull’essenziale, la seconda serata prova a bilanciare radici e nuovi progetti. Bruno Vespa resta saldo alla guida di Porta a Porta, tre sere a settimana, mentre si affacciano nuovi volti. È il caso di Eleonora Daniele, che debutta con Storie di sera, e di Emilia Brandi con Cose Nostre.

Su Rai3, il documentario d’autore mantiene il suo spazio. Un Giorno in Pretura torna con Roberta Petrelluzzi, mentre Matilde D’Errico dà voce alle vittime con Sopravvissute, nuovo tassello nel racconto della violenza di genere.

La proposta del weekend

La Rai rilancia anche il weekend. Dal 13 settembre, Mi Manda RaiTre raddoppia perché andrà in onda sabato e domenica mattina, con una formula più snella e diretta. Federico Ruffo si assume il compito di rendere il servizio pubblico più vicino alle urgenze quotidiane dei cittadini, in un periodo in cui la fiducia nell’informazione deve essere riconquistata tassello dopo tassello

La domenica mattina resta il terreno dell’inclusione, con O anche no di Paola Severini Melograni, mentre il sabato pomeriggio su Rai2 torna Monica Setta con Storie di donne al bivio weekend.

L’approfondimento giornalistico

A completare il quadro, la direzione di Paolo Corsini su Rai3 propone un’offerta editoriale che alza l’asticella. Trovano conferma le varie indiscrezioni, a cominciare dal ritorno di Massimo Giletti con Lo Stato delle Cose, dal 22 settembre in prima serata. Resistono anche i baluardi dell’approfondimento con Federica Sciarelli che riprende con Chi l’ha visto? dal 10 settembre.

Sigfrido Ranucci tornerà con Report dal 26 ottobre (rimasto fuori dai palinsesti per protesta), mentre Riccardo Iacona inaugurerà la nuova stagione di PresaDiretta il 7 settembre. Confermati anche Farwest con Salvo Sottile (dal 3 ottobre) e Amore Criminale con Veronica Pivetti, che tornerà in onda dal 4 novembre. Un presidio di contenuti che rafforza l’identità di Rai3 e ne riafferma la vocazione all’inchiesta, in un momento in cui l’informazione pubblica è sotto esame più che mai.