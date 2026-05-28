Palinsesti estivi Rai del Day Time: cosa cambia e chi è confermato

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Ansa Manuela Moreno

Con l’arrivo della bella stagione, la Direzione Intrattenimento Day Time di Rai svela le sue carte per l’estate 2026. Sotto lo slogan “Per quest’anno non cambiare”, la televisione di Stato si prepara a presidiare i palinsesti estivi puntando su una formula a metà strada tra la collaudata rassicurazione dei marchi storici fino a interessanti staffette di conduzione, senza rinunciare a un pizzico di sperimentazione on-the-road.

Il mattino di Rai 1, l’informazione non va in vacanza

La programmazione estiva si accende ufficialmente lunedì 29 giugno. Ad aprire le danze sarà 1Mattina News (in onda fino al 4 settembre alle 05.58), lo spin-off nato dalla sinergia tra Day Time e Tg1 che quest’anno vede al timone l’inedita coppia composta da Greta Mauro e Gianpiero Scarpati.

Subito dopo, alle 8.30, la linea passa a Unomattina. Per il secondo anno consecutivo vengono confermati i padroni di casa Alessandro Greco e Carolina Rey. La striscia quotidiana si rinnova però nella sostanza: la giornalista del Tg1 Paola Cervelli curerà le finestre informative in tempo reale, Domenico Marocchi intercetterà i trend della Rete, mentre Giovanna Carollo di Rai Sport racconterà i risvolti di costume dei Mondiali di calcio 2026.

Mezzogiorno e pomeriggio, tra osterie e cronaca

Le grandi manovre del mezzogiorno partono in anticipo il 1° giugno con il ritorno di Peppone Calabrese alla guida di Camper, che per l’occasione si evolve in Camper Osteria Italia. Il programma celebrerà la cucina italiana – Patrimonio UNESCO – attraverso una vera e prima sfida tra osterie giudicate da tre esperti.

Nel pomeriggio, la staffetta più attesa: dal 29 giugno lo storico scrigno di Vita in Diretta passa nelle mani di Manuela Moreno. La giornalista accenderà il salotto delle 16.10 con una formula che privilegia la cronaca più stretta con ampi spazi dedicati al costume e al mondo dello spettacolo.

Il preserale delle meraviglie: Pino Insegno festeggia 20 anni di quiz

L’evento cult dell’estate si gioca però nel preserale. Dal 3 giugno torna Reazione a Catena e per Pino Insegno si prospetta un’edizione memorabile: il game show festeggia infatti i suoi primi 20 anni. Per celebrare il ventennale, le prime 11 puntate saranno dedicate alla Sfida dei Campioni, un torneo a eliminazione diretta che vede scontrarsi le 12 squadre storiche più amate dal pubblico (tra cui i Tre di Denari e i Dai e Dai), fino alla finalissima del 13 giugno. Dal giorno successivo spazio ai nuovi concorrenti, con dinamiche di gioco rinnovate e un premio raddoppiato a 2000 euro per ogni parola indovinata all’Intesa Vincente.

Weekend itineranti e le novità di Rai 2

Il fine settimana di Rai 1 si conferma un inno al viaggio e alla musica. Dal 30 maggio debutta Musica Mia con Lorella Boccia e Marco Conidi, un viaggio a bordo di un pulmino vintage alla scoperta dei luoghi della grande canzone d’autore. Spazio poi ai classici del territorio: Linea Verde Sentieri con Lino Zani e Giulia Capocchi, Linea Blu Porti d’Italia con Donatella Bianchi e Livio Beshir, e la domenica Linea Verde con la nuova coppia Margherita Granbassi e Tinto.

Infine, riflettori puntati su Rai2. Dal 13 giugno Fabrizio Bracconeri conduce Lo Spazio dei Talenti, un toccante viaggio nel mondo della disabilità e dell’inclusione. E per i nostalgici della TV d’autunno, dal 31 agosto Pierluigi Diaco riaccende i motori con Aspettando BellaMa’, cinque puntate speciali per seguire i casting della nuova stagione e scoprire i prossimi 20 concorrenti che spaccheranno il pubblico tra Generazione Z e Boomer.