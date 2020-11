Perché è famosa Carolina Rey

editato in: da

Classe 1991, Carolina Rey è nata a Roma il 7 ottobre ed è una conduttrice televisiva e attrice. Pur essendo molto giovane ha già maturato un’esperienza considerevole nel mondo dello spettacolo dove si è distinta sia in televisione che al cinema.

Il debutto è arrivato prestissimo e con il teatro: a 12 anni infatti è andata in scena al Due Pini con una delle tragedie di Shakespeare più amate: Romeo e Giulietta. Poi è stata la volta del musical, mettendosi alla prova con uno show molto famoso: Jesus Christ Superstar. Le abilità canore le hanno permesso di fare il suo ingresso, a 13 anni, nel Coro delle voci bianche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dove è rimasta per ben quattro anni.

Sono gli stessi anni che la vedono prendere parte a dieci puntate di Piccole Canaglie, lo show televisivo di Canale 5 che ha visto alla conduzione Pino Insegno e Simona Ventura.

Carolina nel corso degli anni ha dato spesso prova della sua bravura e della suo talento eclettico. In televisione, ma anche a teatro e come cantante.

Tra le sue performance nelle vesti di attrice si può ricordare la partecipazione alla serie televisiva Un medico in famiglia 7. Ma non solo perché nel corso degli anni prende parte anche a diversi film. Compromessi Sposi di Francesco Miccichè (2019) sia nel ruolo di attrice che in quello di cantante. Solo nelle vesti di cantante la ritroviamo come interprete della colonna sonora di Sconnessi di Christian Marazziti, il cui brano omonimo è stato candidato ai Nastri d’Argento 2018 per la miglior canzone. E recita anche in Poveri ma ricchi di Fausto Brizzi e Tutte le mie notti di Manfredi Lucibello.

In televisione lavora molto su Rai Gulp, dove diventa un volto di punta per i tanti giovani telespettatori che la seguono, basti ricordare che nel 2013 conduce tutti i giorni Tiggi Gulp, nel 2014 La TV ribelle e nel 2015 Versus. Nel suo curriculum non manca il doppiaggio, presta infatti la sua voce a cartoni animati e serie televisive.

Carolina Rey nel corso della sua carriera ha dato più volte prova della sua bravura e dell’impegno distinguendosi nei vari ruoli. Tra i lavori possiamo ricordare anche che è stata inviata di La vita in diretta estate e ha presentato Un palco per due, solo per citarne qualcuno.

Attrice, presentatrice, cantante: al momento è impegnata come concorrente in Tale e Quale show, trasmissione condotta da Carlo Conti che le offre la possibilità di mostrare le sue doti canore.

Carolina è mamma di Filippo nato nel 2018 dall’amore con Roberto Cipullo. L’artista è sentimentalmente legata al produttore cinematografico dal 2015. In un’intervista a Confidenze ha raccontato di averlo conosciuto a una cena tra amici.

È anche figlia d’arte da parte di mamma: cantante lirica. Il papà, invece, è un radiologo.