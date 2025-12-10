IPA Ema Stokholma

Sono Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey le conduttrici scelte per il PrimaFestival 2026, lo show che anticipa il Festival di Sanremo. Ad averlo anticipato è l’Adnkronos: dopo l’annuncio dei Big, avvenuto al Tg1, inizia a delinearsi il Sanremo che sarà. Torna Carlo Conti alla conduzione e direzione artistica, dopo l’ottimo ritorno dello scorso anno. A guidare il PrimaFestival saranno tre donne: cosa sappiamo.

Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey conducono il PrimaFestival

La striscia quotidiana che precede di pochi minuti il Festival di Sanremo, ovvero il PrimaFestival, va in onda dal 24 al 28 febbraio: cinque serate, cinque appuntamenti imperdibili che fermano l’Italia intera durante la cosiddetta Settimana Santa. Al PrimaFestival, condotto dal trio tutto al femminile composto da Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey, va il compito e l’onore di accompagnare milioni di spettatori attraverso l’aria che si respira in quel di Sanremo, considerando che l’atmosfera si immerge completamente nella musica. Palchi, fiori, vip per le strade, artisti che incontrano il pubblico e i fan: una vera emozione essere lì.

Quindi, allo show va il compito della narrazione più autentica, con un tocco glamour e onesto, come avviene durante le domande dirette ai Big. Stando a quanto riportato dall’Adnkronos, dunque, troveremo Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey, che non sono di certo nomi “nuovi” di questa edizione, visto che hanno fatto parte della commissione musicale di Sanremo Giovani 2025, condotto da Gianluca Gazzoli.

Sanremo 2026, le prime anticipazioni

Mancano ancora diversi annunci riguardo all’edizione 2026 del Festival di Sanremo. I Big sono stati annunciati da Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse, durante il Tg1 di domenica 30 novembre. I nomi presenti nel cast hanno dato seguito a qualche polemica, che si è spenta subito dopo: ora, l’Adnkronos ha anticipato la conduzione al femminile del PrimaFestival. Per quanto riguarda invece il DopoFestival, a guidarlo troveremo Nicola Savino.

Si preannuncia un Festival particolare, quello in arrivo: un Festival che forse farà della memoria uno dei suoi punti di forza, visti i ricordi anticipati da Carlo Conti nei confronti dei grandi che hanno reso Sanremo ciò che è oggi. “Colui che ha scritto la storia del Festival è Pippo Baudo. Pensiamo che l’ha inventato come noi lo facciamo oggi, diciamo la verità. E bene o male, quest’idea delle cinque serate e di tutto quello che è il festival della competizione l’ha riattivato lui negli anni ’80″.

Nonostante ben 30 Big in gara, Carlo Conti punta ancora una volta su uno stile svizzero per la conduzione: “Io credo che come sempre arriverò all’una o una e dieci, perché ci sono anche degli spazi che devo coprire con il Festival e poi darò la linea a Nicola Savino che farà il DopoFestival”. Intanto, la semifinale di Sanremo Giovani è andata in onda il 9 dicembre. Si attende, invece, la finale di Sanremo Giovani (Sarà Sanremo), dove verranno svelati anche i titoli delle canzoni portate in gara dai Big. Ormai si inizia a sentire l’aria sanremese: la Settimana Santa si avvicina.

