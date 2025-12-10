Chi è Manola Moslehi, una delle conduttrici del PrimaFestival 2026

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Manola Moslehi

PrimaFestival 2026 è il programma, in onda dal 24 al 28 febbraio, che accompagnerà il pubblico verso l’inizio del Festival di Sanremo. La striscia quotidiana mostrerà agli spettatori l’atmosfera della città dei fiori, rivelando curiosità e aggiornamenti dall’Ariston. A condurlo tre donne con una grande esperienza nel mondo della musica: Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey. Conosciamo meglio Manola Moslehi, il nuovo volto del Festival scelto dalla Rai.

Manola Moslehi, una famiglia fuori dal comune

Nata nel 1984, Manola Moslehi è figlia di una coppia multirazziale e di una madre che lei stessa definisce “birbante”. Ancora giovanissima, la madre si innamorò, ha raccontato Manola a Vanity Fair, di uno straniero, ma “non uno straniero qualunque: iraniano, musulmano, senza una lira. Si sposarono al comune di Frosinone con rito civile e il pastore tedesco Drago come testimone di nozze”.

Dopo l’adolescenza nella provincia di Frosinone, Moslehi si trasferisce a Roma. “Per mantenermi, facevo la segretaria nello studio medico di un famoso psichiatra, e nel frattempo studiavo Giurisprudenza”. La sua passione, però, era la musica. E così Manola tenta il provino per la scuola di Amici di Maria De Filippi.

“Quando il buon Dio ti ha messo al mondo, ti ha dato la voce, buttarla via è un peccato per sempre, usarla bene invece una responsabilità” le diceva sempre la nonna. E grazie alla sua voce graffiante, entra tra i cantanti della quinta edizione, “una parentesi felice” ma lei voleva fare la radio.

La lunga esperienza in radio

Dopo la radio universitaria, la vera gavetta inizia al Centro Suono di Roma, dove Manola Moslehi lavora per 3 anni. Dopo il diploma all’Academy di RDS, entra tra gli speaker di Radio Italia, dove resterà per lunghi anni. Assieme a Mauro Marino, conduce il segmento quotidiano in onda dalle 13 alle 16, avendo l’occasione di intervistare artisti di fama internazionale come Lady Gaga, Bradley Cooper e Meryl Streep.

Nel 2019, assieme a Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Marco Maccarini, conduce il grande Concerto di Radio Italia Live, e lo stesso farà nel 2022. Alla musica dal vivo torna con lo show dei Tim Summer Hits. Dal 2025 è uno dei volti e delle voci di Radio 105, dove conduce il programma 105 Village.

L’avventura a Sanremo

L’esordio all’Ariston, per Manola Moslehi è iniziato come cantante. Nel 2012 ha partecipato al 62° Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano Cos’hai di me scritto da Alessandra Naskà. In seguito, è passata dall’altra parte della barricata, scelta da Carlo Conti tra i giudici della Commissione Artistica di Sanremo Giovani. Con una spiccata sensibilità e la grande esperienza musicale, Moslehi ha avuto il compito di selezionare i giovani talenti chiamati a calcare il prestigioso palco per la prima volta. Dopo due anni nel talent, Manola è adesso pronta a una nuova avventura con il PrimaFestival 2026.

La vita privata di Manola Moslehi

Durante l’avventura ad Amici, Manola conobbe Clarissa, con la quale visse un lungo e intenso amore, sempre ben lontano dai riflettori. La speaker radiofonica è infatti estremamente riservata e non sappiamo se al suo fianco ci sia o meno qualcuno. “Sono sempre un’innamorata persa dell’amore. E delle donne, senza mai avere dubbi. – raccontò nel 2021 a Vanity Fair – Una devota al sentimento, che crede alla monogamia per vocazione e necessità. Una da pochissime storie, ma importanti”.