IPA Stefano De Martino e Carlo Conti

Stefano De Martino è la più brillante promessa del futuro Rai. L’ex ballerino, showman e ormai affermato conduttore partenopeo ha saputo prendere il posto che fu di Amadeus trasformando Affari Tuoi nella trasmissione più seguita della televisione italiana. Per diventare il nuovo Re, però, ha bisogno del palco più importante: quello del Festival di Sanremo. Di De Martino all’Ariston si parla da mesi – senza alcuna conferma ufficiale. Carlo Conti, però, rompe il sogno, l’ex di Amici non arriverà neppure al Dopofestival, almeno non per quest’anno.

L’incontro tra Carlo Conti e Stefano De Martino

“Sali belloccio”: così Carlo Conti ha accolto sul palco il collega Stefano De Martino. L’incontro è avvenuto in occasione del Festival dello Spettacolo organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni al Super Studio Più di Milano, nel corso di un’intervista condotta dal direttore Aldo Vitali. Due generazioni a confronto, il più autorevole dei conduttori Rai di fronte al più promettente. Nessuna tensione tra loro, non c’è nulla che si competano d’altronde, entrambi ben saldi alla guida dei propri distinti programmi tv.

Nonostante il clima amichevole e rilassato, Carlo Conti si lascia sfuggire una notizia che potrebbe trasmettere tutt’altro. Se in molti ipotizzavano – e speravano – l’approdo a Sanremo dell’ex ballerino di Amici, il direttore artistico del Festival smentisce qualsiasi rumor e, con gentile fermezza, posticipa a data da definirsi l’arrivo di De Martino sul più importante palco della televisione italiana. Niente Ariston, quest’anno, per il conduttore di Affari Tuoi, neppure in versione Dopofestival.

Il Dopofestival è di Nicola Savino

“Il Dopofestival lo farà Nicola Savino” ha annunciato Carlo Conti, aggiungendo che Savino sarà anche impegnato in quattro puntate speciale di Tale e quale show il prossimo gennaio. Nicola Savino, tra le voci più note della radio e con una lunga carriera anche televisiva alle spalle, fu già alla conduzione del Dopofestival nel 2016, assieme a Ubaldo Pantani e al trio della Gialappa’s Band. Dopo qualche tempo a Sky, è tornato alla Rai nel 2025, con il game show Freeze – Chi sta fermo vince! condotto assieme a Rocío Munoz Morales.

De Martino è pronto per il Festival di Sanremo?

Non sarà nel 2026, ma più avanti chissà… La benedizione di Carlo Conti, d’altronde, c’è. “Sanremo va fatto quando uno se la sente e quando è sicuro. – ha spiegato il volto Rai – Non è tanto il condurlo, quanto la direzione artistica: fare delle scelte, arrivare pronti. E sono sicuro che Stefano ci arriverà”. Forse già nel 2027? O altrimenti, aggiunge Conti, “sarà il 2028, il 2029…”. Perché non è detto che Conti trasformi l’attuale bis in un tris: “Delle volte puoi anche dire basta, perché va bene così, senza esagerare, come ho fatto l’altra volta, dopo i miei tre”.

Nel frattempo, Stefano De Martino fa l’umile e forse è anche contento di aver saltato il Dopofestival, vista la sfortuna che portò ad Alessandro Cattelan (altra grande ex promessa Rai) l’anno precedente. “Io faccio il tifo per Carlo – ha scherzato lo showman –. Tifo per il prossimo Sanremo ancora di Carlo. Io di pesci ne devo ancora prendere!”.

Ha paura di scottarsi bruciando le tappe, così come gli ha insegnato lo stesso Conti: “Questo lavoro è una maratona, non si fanno strappi durante la maratona. In questo momento io sto facendo la mia maratona, Sanremo sarebbe uno strappo, e nessuno si vuole strappare. Andiamo piano piano”. Parole che, nonostante il tono scherzoso, svelano un animo da stratega, proprio quello che serve per arrivare ai vertici…