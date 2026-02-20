A che ora finisce Sanremo 2026, la precisazione di Carlo Conti

A Sanremo 2026 ci sono 30 Big in gara e innumerevoli ospiti e co-conduttori: Carlo Conti precisa gli orari di chiusura, senza sforare troppo (si spera)

IPA Laura Pausini e Carlo Conti

A che ora finisce Sanremo? Questa è la domanda delle domande, e per un certo periodo, quando alla conduzione e direzione artistica c’era Amadeus, era anche una bella incognita. Nel 2025 tutto è cambiato con il ritorno di Carlo Conti, che nel 2026 si accinge a firmare la sua ultima edizione del Festival, la quinta. No, Conti non tornerà al timone nel 2027, e pare che colui che guiderà la kermesse verso una nuova alba sarà Stefano De Martino. Intanto, l’edizione del 2026 è pronta a partire dal 24 febbraio: ecco a che ora finirà Sanremo ogni sera.

Sanremo 2026, a che ora chiude Carlo Conti

A Il pomeriggio di Radio2, condotto da Diletta Parlangeli e Savino Zaba, Carlo Conti ha messo i puntini sulle “i”, come si suol dire. Chi si aspetta un “colpo di scena”, ovvero che tornerà a Sanremo anche l’anno prossimo, rimarrà deluso. “Voglio dire, quando arrivi a cinque sono già abbastanza. Va bene anche che ogni tanto ci sia questa alternanza, portare idee nuove, entusiasmo nuovo, sonorità nuove. È una delle forze del Festival che ha periodicamente questi cambi di passo”.

Si è espresso anche per quanto riguarda gli orari del Festival, per rispondere alla fatidica domanda “ma a che ora finisce Sanremo?”, considerando che ci sono ben 30 Big in gara e un numero importante di co-conduttrici, co-conduttori e ospiti. “La prima sera, il venerdì e il sabato, avendo tutti e 30 i brani, supereremo l’una… ma c’è anche il Dopofestival e non voglio dare la linea troppo tardi. Come finisco vado subito in albergo, riesco ad addormentarmi immediatamente e la mattina mi sveglio. Magari non sono otto ore ma sette e me le dormo tutte di filata. Per me ora inizia la parte divertente: è la punta dell’iceberg, perché il lavoro fatto in questi mesi finalmente lo condividi col pubblico”. Sono in ogni caso lontani i tempi di Amadeus: già con l’edizione del 2025 abbiamo notato un certo rigore per far sì che i “conti tornassero” con gli orari.

Le date e a che ora inizia

Il calendario è ormai fissato: si parte martedì 24 febbraio per chiudere con la finalissima di sabato 28. Le luci del Teatro Ariston, incorniciate dalla scenografia firmata da Riccardo Bocchini, si accenderanno ogni sera su Rai 1, Radio2 e RaiPlay. Il meccanismo delle prime serate ricalca una struttura ormai rodata: martedì vedremo l’esibizione dei 30 Big, affidati al giudizio della Sala Stampa, Tv e Web. Mercoledì e giovedì la gara si dividerà a metà: quindici artisti a sera, votati dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio.

Venerdì 27 febbraio tornerà invece il consueto appuntamento con le cover, dove i cantanti in gara duetteranno con ospiti d’eccezione, sottoponendosi al giudizio di tutte le giurie presenti. Ad accompagnare questo percorso musicale troveremo il PrimaFestival, affidato al trio composto da Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi. Alla fine di ogni serata la linea passerà a Nicola Savino e alla squadra del DopoFestival. L’orario di inizio del Festival di Sanremo è intorno alle 20:40/20:50: dopo il Tg1, il PrimaFestival dà la linea al conduttore.