Carlo Conti su Sanremo 2026: “Questo sarà l’ultimo”. Poi rivela chi porterà con sé all’Ariston

Carlo Conti torna a parlare del Festival di Sanremo 2026: annuncia che sarà l’ultimo che condurrà, poi rivela che accanto a lui ci sarà anche il figlio Matteo

IPA Carlo Conti

Sanremo 2026 si avvicina sempre di più e ormai mancano poco più di 48 ore all’avvio dell’attesissima 76° edizione del Festival. E mentre nella cittadina ligure si scaldano i motori per questa nuova avventura, come sempre il palco dell’Ariston si prepara a diventare un teatro di emozioni, melodie, retroscena, look memorabili e piccole storie personali che, anno dopo anno, finiscono per conquistare il pubblico quanto le canzoni in gara.

Intanto Carlo Conti, padrone di casa per la quinta volta, definisce gli ultimi fondamentali dettagli della scaletta e si prepara a portare con sé in questa edizione una persona davvero speciale che, di sicuro, non si presterà troppo alle luci della ribalta, ma saprà essere una presenza silenziosa e importantissima: suo figlio Matteo. Perché, dietro la conduzione impeccabile, come sempre batte prima di tutto un cuore di papà.

Carlo Conti, con lui a Sanremo 2026 anche il figlio Matteo

Il Festival di Sanremo 2026 scalda i motori: a poche ore dall’inizio della nuova edizione, la macchina dello spettacolo si prepara a rimettersi in moto e per Carlo Conti questo Festival non ha solo il sapore di una semplice nuova edizione, ma piuttosto quello di una tappa personale in cui il lavoro e la vita privata finiscono per intrecciarsi più del solito.

E mentre vengono annunciati gli ultimi nomi del co-conduttori che terranno compagnia al direttore artistico durante le varie serate, e gli ospiti che impreziosiranno l’edizione 2026 del Festival, Carlo Conti si ritrova nel programma Il pomeriggio di Radio2, condotto da Savino Zaba e Diletta Parlangeli, a raccontare un Sanremo che parla anche di famiglia, perché accanto a lui, durante la settimana più intensa della televisione italiana ci sarà suo figlio Matteo.

Il ragazzo, ormai dodicenne, vivrà l’esperienza sanremese con l’entusiasmo di chi vede nella trasferta più un’avventura che spezza la routine quotidiana piuttosto che un evento storico della musica italiana: per lui infatti niente frenesia per incontrare cantanti o influencer, nè alcuna particolare attrazione per il dietro le quinte televisivo, quanto piuttosto la prospettiva di qualche giorno lontano dalla scuola e magari qualche ora in riva al mare a pescare.

Conti stesso ha raccontato con ironia come il figlio non sembri affatto interessato al parterre di star che affolleranno il Festival: “Mio figlio Matteo verrà qui per una settimana, è felicissimo solo perché non andrà a scuola. Ma si è raccomandato: non gli devo presentare nessuno dei cantanti, è molto distaccato da questo… credo che andrà a pescare” ha dichiarato infatti il conduttore con semplicità.

Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia che sarà l’ultimo che condurrà

Mentre Carlo Conti sarà impegnato a gestire scalette, ospiti, dirette e tutto il resto insieme a Laura Pausini, avrà accanto a sé nel parterre della kermesse suo figlio Matteo, una sorta di ancora emotiva che gli ricorda sempre ciò che conta davvero quando si spengono i riflettori. Il Festival di Sanremo 2026 sarà speciale anche per un altro motivo però: Carlo Conti ha annunciato che questa sarà l’ultima volta che guiderà la manifestazione.

Non una scelta drastica, ma piuttosto una riflessione naturale sul ricambio, sulle nuove idee e sulla necessità di lasciare spazio ad altri volti, dopo aver contribuito in modo determinante a consolidare un certo stile di conduzione fatto di professionalità, misura e grande rispetto per il pubblico.

“Quando arrivi a cinque sono già abbastanza. Va bene anche che ogni tanto ci sia questa alternanza, portare idee nuove, entusiasmo nuovo, sonorità nuove. È una delle forze del Festival che ha periodicamente questi cambi di passo” ha dichiarato infatti Carlo Conti ai microfoni di Radio2.

E mentre il conduttore si prepara a fare le ore piccole durante la settimana del Festival, annuncia come al centro di tutto ci sarà ovviamente la musica: “È la cosa fondamentale. Quando poi va via tutto questo fumo che si crea intorno prima del festival, rimane questa bellissima bistecca sulla griglia che è la musica, con il contorno di belle cose intorno. Spero, come è successo negli anni passati, che poi queste canzoni siano trasmesse in radio e diventino parte integrante delle nostre giornate” ha dichiarato con saggezza.