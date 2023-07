Zoccoli, come indossarli e abbinarli con stile

Fonte: Getty Images, Farm Rio, Isabel Marant, Mother, my style bag

Gli zoccoli, o clogs, come li chiamano le fashion addicted, sono un capo decisamente controverso. Gli zoccoli sono il classico capo con cui bisogna vedersi, sentirsi a proprio agio. In una parola, bisogna saperli portare. Con questo post cercherò di darvi qualche idea di look per indossarli al meglio!

Idee di look con gli zoccoli

Con i tacchi

Se vi piace il look Seventies, i clogs con i tacchi sono il vostro modello. Allungano otticamente la gamba, e di parecchio, perchè hanno tacco e plateau. Il mio suggerimento è quello di metterli sotto ai pantaloni, non con le gonne, per evitare l’effetto zingara.

Con i jeans a zampa

Gusto sempre Seventies, i pantaloni a zampa (o flared), jeans o no, sono perfetti da indossare con gli zoccoli. Sopra potete mettere un cappotto lungo, o anche un bomber corto, se le gambe sono il vostro punto di forza.

Con i pantaloni risvoltati

Fate come Kate Moss: look del tipo “devo uscire al volo per portare fuori il cane/la spazzatura/fare la spesa/portare il bambino all’asilo, ma lo faccio con stile”. Quindi scialle morbido, pantalone risvoltato (imperativa una bella caviglia sottile da esibire), shopper enorme e zoccoli.

Con i pantaloni skinny

Look già più sofisticato, da città, molto street style. Se indossato con una giacca dal gusto militare, si mescolano contesti e stili diversi e il risultato è vincente.

Come indossare gli zoccoli

A sandalo

D’estate o per la mezza stagione, quando non si capisce se fa freddo o fa caldo. Da indossare sia con i pantaloni che con la gonna, magari con l’abito incrociato e una borsa in cuoio.

Con i calzini

Lo zoccolo con il calzino è perfetto per chi ama un look bohemien da indossare tutto l’anno, quindi anche in inverno. Preferite calzini in colore a contrasto, vivaci e magari in lana o cotone grosso a coste, per dare ancora di più l’effetto vissuto.

A chi stanno bene gli zoccoli

Gli zoccoli sono una calzatura che sta bene a tutte, non ci sono controindicazioni. Il vero freno sono i gusti: non è detto che piacciano, perché identificano un look molto specifico, un po’ come le Birkenstock. Chi li indossa ha uno stile di abbigliamento molto preciso, che, appunto può piacere o non piacere. Un altro freno possono essere problemi di natura posturale o di comodità: gli zoccoli sono una calzatura dura, non ammortizzata e, se portati per lunghi periodi di tempo, possono essere scomodi.

Quando indossare gli zoccoli

Gli zoccoli sono un capo estremamente casual. Va da sé che saranno perfetti in tutti i contesti molto sportivi e easy, in cui vogliamo aggiungere un dettaglio stilistico cool, ma non saranno da indossare in contesti più formali, come cerimonie, eventi serali, o situazioni in cui sia previsto un dress code più elegante. Dato il loro stile molto naturale, li eviterei anche con capi in lustrini e paillettes e li vedrei meglio accostati e tessuti naturali, come il velluto e la lana d’inverno, il lino, la seta, la canapa e il cotone d’estate.