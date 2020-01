editato in: da

I pantaloni a zampa di elefante sono un capo davvero furbo per alcuni tipi di fisico, perché possono aiutare a mascherare dei punti di debolezza, facendo deviare l’occhio sui nostri punti di forza. Quali sono quindi i fisici a cui sono più adatti? Vediamolo insieme.

Pantaloni a zampa, a chi donano e come indossarli: l’ampiezza della “zampa”

I pantaloni a zampa, o flared pants, si distinguono da quelli a palazzo perché, mentre i pantaloni palazzo scendono dritti e morbidi dalla vita al fondo, i secondi hanno la parte dal ginocchio in giù più larga rispetto a quella superiore. Ovviamente l’ampiezza della “zampa” può variare: ce ne sono di più stretti (che vengono anche definiti bootcut, soprattutto nel caso dei jeans: boot significa stivale, quindi il concetto è quello di un pantalone che permetta allo stivale di infilarcisi sotto) e di più morbidi. Come orientarsi nella scelta?

Pantaloni a zampa, a chi donano e come indossarli: bilanciare la figura

Scegliere un pantalone flared è strategico per chi ha fianchi morbidi, quindi in particolare per i fisici a pera, che in questo modo bilanceranno la figura. Va bene anche per i fisici a clessidra, ma con moderazione: meglio optare per un bootcut. Anche i fisici a rettangolo sono valorizzati dai pantaloni a zampa, perché aiutano a creare movimento nella fisionomia.

Pantaloni a zampa, a chi donano e come indossarli: lo stile

In linea di massima, il pantalone flared è perfetto per chi ama i look anni Settanta, dal momento che è stato uno dei capi distintivi di quell’epoca. Non siete però obbligate ad indossarlo a mo’ di figli dei fiori: potete optare per tinte unite al posto delle fantasie e abbinarci dei capi strutturati, come dei blazer o delle camicie, per un perfetto look street style. Come piace a me? In tinta unita, con ankle boots e una blusa in seta in fantasia: semplice e chic!