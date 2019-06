editato in: da

Gli ankle boots, ossia gli stivaletti alla caviglia, sono ormai un must della scarpiera. Li abbiamo visti in tutti i colori e abbinati un po’ in tutte le salse: metal, in velluto, colorati… ma come destreggiarci in questa giungla per abbinarli con stile?

Intanto una premessa: gli ankle boots stanno bene a chi ha caviglie e polpacci sottili, altrimenti troncano la gamba e l’effetto è decisamente antiestetico. Se però vi piacciono e non rientrate nella categoria, niente paura: c’è sempre l’opzione gonna lunga oppure pantaloni. Abbinati così, sono alla portata di tutte.

Ankle boots, come abbinarli in modo trendy: con i pantaloni palazzo

Se fate parte della categoria “adoro gli ankle boots ma non riesco a vedermi perchè non ho le caviglie sottili” (di cui faccio parte anche io, tranquille…), i pantaloni palazzo sono la soluzione ideale: morbidi, non segnano la gamba e il vostro ankle boots esce fuori in tutta la sua bellezza!

Ankle boots, come abbinarli in modo trendy: con la minigonna

Viceversa, se appartenete alla fazione opposta, quella con gambe da urlo (beate voi!), tirate fuori le gambe e via di minigonna: gli ankle boots risalteranno alla perfezione!

Ankle boots, come abbinarli in modo trendy: in bianco

Lo stivaletto bianco è stato un tormentone di tutta l’estate, specialmente tra le influencers. Io sono dell’idea che sia molto carino indossato con il denim o con il nero, soprattutto se siete fan degli anni Ottanta.

Ankle boots, come abbinarli in modo trendy: con il pantalone slim

Il pantalone slim sta bene con l’ankle boots se almeno i polpacci sono sottili (la caviglia non si vede). Se volete metterli ma temete di avere polpacci troppo robusti, scegliete un jeans bootleg o, ancora meglio, scampanato. Non sarà la stessa cosa, ma starete benissimo.

Ankle boots, come abbinarli in modo trendy: con la gonna lunga

Altra soluzione per chi non ama mostrare le gambe: la gonna lunga, plissè o no, abbinata con gli ankle boots è perfetta. Si muove e fluttua, accompagnando i passi senza mostrare troppo!