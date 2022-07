Fonte: Gaelle, Off Play, Icona Kaos, Fendi Animalier d'estate: non solo maculato

L’animalier è una fantasia che piace, in tutte e quattro le stagioni. Può essere sexy e provocante, ma anche venire indossata in modo classy, se si sa come fare. Ecco qualche idea di look per voi per portare questo pattern con stile anche in città.

Animalier d’estate: l’abito

L’abito animalier è forse il capo più facile da indossare, ma anche quello a più alto rischio sexyness non voluta. Il mio suggerimento per evitare di essere troppo provocanti (a meno che non sia quello che desiderate!) è di sdrammatizzarlo portandolo con sandali bassi, anche chunky, o sneakers chiare.

Animalier d’estate: gli shorts o la mini

Anche qui, rendete i capi più facili, più easy: portateli con una felpa stampata, o con una t-shirt e un paio di sandali. Se siete delle super fashion victims, aggiungeteci una it bag timeless e sarete perfette!

Animalier d’estate: colorato

L’animalier può anche essere colorato e anzi, in caso di stampe rosse, gialle o multicolor diventa più facile abbinare il vostro capo ruggente. L’unico consiglio che mi sento di darvi è quello di non esagerare con gli altri colori, ma di mantenervi su bianco e nero per gli altri capi o gli accessori.

Animalier d’estate: non solo maculato

L’animalier non è solo maculato: le fantasie zebrate o pitonate si prestano ad essere indossate anche in città a patto di renderle casual con camicie in denim, o in chambray se temete il caldo, e accessori colorati. Il rosso su bianco, nero e denim , secondo me è sempre una scelta vincente, ma anche giallo o fucsia funzionano benissimo.

Animalier d’estate: mix and match

Se passare inosservate è proprio quello che volete evitare, allora il mix and match animalier è quello che fa per voi! Il mio suggerimento è, se indossate due fantasie all’interno dei vostri capi, quello di usare accessori monocromatici, preferibilmente neri o color cuoio.