Le sneakers animalier sono le scarpe dell’autunno che non sapevi di desiderare. Ma che ora vuoi indossare

Le scarpe dell'autunno? Sono le sneakers animalier da provare, sfoggiare e amare per tutta la stagione (e non solo)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Le migliori sneakers animalier da acquistare

Le sneakers animalier sono le scarpe più cool da sfoggiare questo autunno. Amatissime dalle celebrity e protagoniste dello street style sono il pezzo che ti serviva per completare qualsiasi outfit. Perché forse ti sembrerà strano, ma le sneakers animalier si abbinano facilmente e una volta provate non potrai più farne a meno.

Sono perfette con leggings e t-shirt per concederti una sessione di shopping o una colazione con le amiche, ma puoi anche indossarle in ufficio, sdrammatizzando – perché no – il tailleur pantalone. Oppure puoi sceglierle per esaltare un look elegante, regalando un accento rock ad un mini abito black oppure ad una gonna in pelle.

Le migliori sneakers animalier

Fra le sneakers animalier più amate troviamo quelle di Lucky Step con un design classico rivisitato in chiave moderna. Queste scarpe si ispirano agli anni Novanta, con un design dal sapore retrò che si fonde con la moderna tecnologia. La combinazione di colori multipli, infine, rende originalissimo il modello.

La parte superiore è realizzata con materiali misti, mentre la mesh con sovrapposizioni sintetiche e in suede rende i piedi asciutti e confortevoli per tutta la giornata. La suola in gomma è di alta qualità con un’altezza di circa 1,97 pollici ed è antiscivolo, altamente resistente all’usura. La soletta in memory foam offre inoltre un morbido ammortizzamento, mentre il design classico dei lacci regolabili rende semplicissimo indossarle.

Con plateau e comodissime, le sneakers animalier di Tamaris sono trendy e perfette da sfoggiare per tutto il giorno. La soletta comoda e morbida garantisce una piacevole sensazione di camminata, mentre la chiusura con lacci rende ancora più cool il modello. Impossibile non innamorarsene, soprattutto perché si abbinano benissimo a jeans baggy o cargo, ma anche a look con mini abiti e gonne. Infine sono l’ideale per dare un twist in più ad un outfit con i leggings.

Offerta Sneakers animalier Tamaris Sneakers animalier con plateau

Le sneaker con la zeppa sono favolose perché ti regalano qualche centimetro in più, slanciando la figura, ma al tempo stesso sono comodissime e perfette per look easy da giorno. Quelle firmate Sun68 sono animalier, con una zeppa dentellata e lacci neri. I dettagli viola inoltre rendono il modello ancora più trendy questa scarpa che potrai indossare non solo in autunno e inverno, ma in tutte le stagioni!

Sneakers animalier Sun68 Sneakers animalier con zeppa

Fra le sneakers animalier più apprezzate su Amazon ci sono quelle s.Oliver. Sportive, sono caratterizzate dal Performance Footbed che si adatta alle esigenze del piede offrendo un comfort senza pari. Vegane, queste scarpe sono l’ideale per il tempo libero, grazie all’altissima vestibilità e conferiscono ad ogni look un tocco di eleganza. Puoi usarle tutti i giorni, abbinandole a look eleganti, ma anche casual, in base alle esigenze.

Infine in questa selezione non può mancare un modello tanto bello quanto comodo: le sneakers senza lacci! Si infilano anche senza usare le mani, in pochi secondi, e aderiscono al piede, dandoti la sensazione di essere scalza!

Sneakers animalier Skechers Sneakers animalier senza lacci

