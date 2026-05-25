L’estate in città, e non solo, diventa giungla: l’animalier è tornato e a breve lo vedremo ovunque

L'animalier è finalmente tornato ed è arrivato il momento di sfoggiarlo in tutte le sue declinazioni.

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Valentina Vanzini

Content Editor e Lifestyle Specialist

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

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L’estate in città, e non solo, diventa giungla: l’animalier è tornato e a breve lo vedremo ovunque
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I capi animalier di tendenza da comprare

Zebrati, leopardato, maculati. E ancora tigrato e pitonato. L’animalier è di tendenza su capi, accessori e scarpe. Un trend che ci accompagnerà per tutta la stagione e che promette di catapultarci direttamente nella giungla per un’estate in città o al mare che sarà ruggente.

D’altronde l’animalier è un trend che nella moda non ha mai perso il suo fascino. Negli anni Trenta, la nota ballerina Josephine Baker conquistò i salotti di Parigi indossando i suoi capi animalier e diventando ispirazione per designer e stilisti. Poco dopo furono le dive di Hollywood a lasciarsi conquistare da zebrati e maculati, scegliendoli per apparire più sensuali.

Abito animalier di tendenza
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Abito animalier di tendenza da comprare

Nel 1947 Christian Dior decise di consacrare questa tendenza, trasformando la stampa leopardata in sinonimo di eleganza e glam, grazie ad abiti che richiamavano il fascino della giungla, per la sera, ma anche per il giorno. Negli anni Sessanta, l’animalier divenne un simbolo di seduzione, tornando prepotentemente negli anni ottanta quando icone come Madonna decisero di accostarle al loro stile irriverente.

Pantaloni animalier di tendenza
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Pantaloni animalier di tendenza da comprare

Oggi l’animalier torna con una nuova veste, diventando la scelta perfetta per creare un look raffinato e super chic. Non si tratta solamente di una stampa, ma di un modo per esprimere libertà e audacia.

Come indossare l’animalier

Molte persone rifiutano l’animalier preoccupate dall’idea che sia difficile da abbinare e che si traduca in un look esagerato. In realtà, come abbiamo già spiegato, zebrato, tigrato e leopardato possono aiutarci a creare outfit eleganti e chic. Per capirlo basta guardarsi indietro ai look sfoggiati da star come Gwyneth Paltrow o Kate Moss, amanti dell’animalier. La regola base? Optare per capi di base che siano basic, aggiungendo le scarpe giuste in base all’occasione.

Gonna animalier di tendenza
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Gonna animalier di tendenza da comprare

Partiamo dai colori da scegliere per un abbinamento perfetto. La stampa animalier è piuttosto versatile e si può combinare facilmente ai toni neutri. Il bianco, il beige e il nero sono, come sempre, una scelta sicura da fare. Ma se vuoi osare e giocare un po’ con la moda opta per colori più accesi come il blu, il verde e il rosso. Gli accessori sono un altro elemento da prendere in considerazione. Provali minimal, puntando sul metallo, la pietra naturale o i toni dell’oro.

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E i capi? Zebrati o maculati i pantaloni con stampa animalier sono sempre la scelta giusta per creare un look favoloso in pochi semplici step. Per un outfit chic punta su pantaloni animalier, una t-shirt basic bianca e sneakers oppure su tacchi alti, borsa piccola black e una blusa morbida. La regola base è quella di lasciare che al centro del look ci siano proprio i pantaloni. Lo stesso discorso vale per le gonne, da indossare con camicie bianche o nere dal tessuto impalpabile e sandali, ma anche con gilet in lino (super di tendenza).

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I vestiti sono poi un must, perché la stampa animalier, da sola, dona grinta e sicurezza. Prova un abito con stampa zebrata o leopardato, regalanti un tocco esotico con un vestito con stampa a serpente. L’importante è bilanciare il tutto con accessori neutri e scarpe con colori che vanno dal nero al beige.

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E ovviamente non dimentichiamo gli accessori. Cinte, scarpe, borse, collane: l’animalier quest’estate è davvero ovunque e resistergli sarà impossibile.

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