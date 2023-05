“Charlene di Monaco incinta: l’annuncio dopo l’incoronazione”

Fonte: IPA Charlene di Monaco, i look strepitosi a Firenze

Charlene di Monaco è davvero incinta oppure no? Il dubbio potrebbe essere sciolto proprio nel weekend dell’incoronazione di Carlo. Sono diversi i dettagli che potrebbero rivelare o smentire la gravidanza. Non è un caso quindi che la Principessa e Alberto di Monaco siano tra i più attesi a Londra.

Charlene di Monaco è davvero incinta?

Negli ultimi tempi si è molto parlato della presunta gravidanza di Charlene di Monaco. A insospettire che la Principessa fosse in dolce attesa hanno contribuito i suoi look dai volumi molto ampi. Maxi giacche e cappotti, spesso indossati aperti, come se volesse evitare di segnare i fianchi e la pancia dove potrebbero essere più evidenti le curve della dolce attesa.

A questo si aggiunge l’affetto particolare dimostrato da alcuni membri della famiglia Grimaldi, di solito molto distanti da Charlene. Una su tutti Charlotte Casiraghi che con la zia si è mostrata in pubblico in più occasioni, dalla visita al villaggio di Natale di Montecarlo lo scorso dicembre all’abbraccio fuori dalla cattedrale dopo la messa in memoria del Principe Ranieri. Si è subito pensato che Charlotte si complimentasse con Charlene per la bella notizia.

Ma non è finita, la stessa Principessa ultimamente appare più sorridente e rilassata che in passato, come se le cose si fossero finalmente sistemate e lei fosse più serena rispetto alla sua vita a Palazzo, non sempre facile. È probabile che questo nuovo atteggiamento sia il frutto delle recuperate forze fisiche e psichiche dopo la grave infezione a naso, gola e orecchie che l’ha colpita nel 2021 portandola a un passo dalla morte. Ma può anche essere che tanta serenità sia dovuta a un bebè in arrivo. In fondo, avere una famiglia numerosa è sempre stato il desiderio di Charlene, come confessò anni fa sua madre.

Anche Alberto sembra molto più felice che in passato. Negli ultimi tempi ha rilasciato diverse interviste dove ha parlato della sua vita privata, dei gemelli Jacques e Gabriella e di come adori fare il padre, tanto che appena i suoi impegni glielo permettono non esista ad andare a prenderli a scuola. E d’altro canto i piccoli sembrano molto legati a lui oltre che alla loro mamma. Il Principe, si sa, ha anche altri due figli avuti al di fuori dal matrimonio ed è stato subito pronto a riconoscerli. Quasi a dire che il ruolo di padre fa per lui. Dunque, sarebbe davvero meraviglioso se Charlene fosse davvero incinta.

Charlene di Monaco, l’annuncio dopo l’incoronazione di Carlo

Fonti vicine alla coppia sostengono che il weekend dell’incoronazione di Re Carlo sarà risolutivo. Infatti, è probabile che dopo il grande evento Alberto e Charlene diano il grande annuncio, se naturalmente la Principessa è davvero incinta.

Intanto, cresce l’attesa sul look che l’ex nuotatrice sfoggerà durante la cerimonia a Westminster Abbey. Quasi certamente indosserà un abito firmato Akris, il brand svizzero che ultimamente sceglie per gli eventi più prestigiosi cui partecipa. In alternativa, potrebbe affidarsi a Louis Vuitton, altro marchio che ama particolarmente. Probabilmente però non indosserà la sua tiara. Di certo, il modello optato per l’incoronazione potrebbe fornire qualche prova sulla presunta gravidanza. Tutto dipenderà dai volumi e da qualche accorgimento che potrebbe adottare per nascondere rotondità sospette prima del grande annuncio.

Di certo, Alberto e Charlene non metteranno in ombra Carlo e Camilla con il possibile annuncio della gravidanza proprio mentre si trovano a Londra. Come invece fece Meghan Markle che disse alla Famiglia Reale di essere incinta di Archie durante il matrimonio di Eugenia di York rubandole la scena.