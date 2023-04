“Charlene di Monaco è incinta”, la reazione di Alberto

Non si arrestano i rumors sulla gravidanza di Charlene di Monaco, complici i look oversize e quell’aria felice che ultimamente caratterizza il suo volto. Ma rivelatrici sono state le parole di suo marito Alberto che in un’intervista dedicata al padre, il Principe Ranieri, ha parlato della sua vita matrimoniale e del suo essere padre, rivelando un dettaglio che sembra confermare la dolce attesa della moglie.

Charlene di Monaco, il nuovo look oversize per nascondere le curve

Dopo la fuga romantica a Firenze e la presenza alla finale del torneo di tennis di Monte-Carlo, Charlene di Monaco è tornata finalmente in pubblico accompagnata da Alberto. L’occasione è stata la gara benefica di ciclismo che si svolge ogni anno da Saint Tropez a Monaco, il cui ricavato è stato devoluto alla Fondazione della Principessa. Per l’occasione Charlene si è presentata con un completo total black, dai volumi ampi. Ancora una volta ha scelto una giacca corta a trapezio che ha tenuto aperta quasi per evitare di segnare i fianchi. Infatti, stringere troppo la vita o un capo fasciante avrebbe messo in evidenza eventuali forme sospette. Sotto il giubbotto ha optato per una blusa morbida abbinata a un paio di pantaloni.

La Principessa è apparsa sorridente e serena accanto al marito ed è perfino tornata su Instagram per celebrare l’evento che la coinvolge direttamente, ringraziando i partecipanti. Charlene infatti ha condiviso una foto che la ritrae assieme ad Alberto e a tutti i 50 partecipanti e a commento ha scritto: “Domenica 23 aprile si è svolta l’annuale corsa di beneficenza COCC ride a favore della Fondazione Principessa Charlene di Monaco. In occasione dell’edizione di quest’anno più di 50 partecipanti si sono uniti a questa sfida ciclistica, la partenza è stata effettuata da Saint-Tropez Francia a Monaco. I partecipanti sono stati accolti e congratulati al loro arrivo dalla Principessa Charlene di TSH e dal Principe Alberto II di Monaco.

Insieme agli altri partecipanti, il nostro Segretario Generale Gareth Wittstock [fratello di Charlene ndr] e il nostro Project Manager Xavier Archimbault hanno preso parte a questa sfida in rappresentanza del team della Fondazione. La Fondazione desidera ringraziare calorosamente ogni partecipante all’edizione di quest’anno della corsa di beneficenza COCC ride!”.

Altri scatti dell’evento sono stati diffusi sempre su Instagram. E in tutti la Principessa si è mostrata rilassata e sorridente. In una foto Alberto tiene affettuosamente una mano sul suo ginocchio, mostrando la grande intimità che c’è tra loro. Insomma la coppia sembra vivere un momento davvero felice e questo fa presupporre che una cicogna sta volando a Palazzo.

Charlene di Monaco incinta: le parole rivelatrici di Alberto

A ciò si deve aggiungere che Alberto parlando della sua vita famigliare ha dichiarato che una volta era molto più libero: “Ero un po’ più libero allora di quanto lo sia adesso. Spesso ho settimane molto faticose da cui difficilmente riesci a liberarti”. E probabilmente lo stress aumenterà se in famiglia arriverà presto un neonato. D’altro canto, il Principe ha confessato che adora fare il padre, tanto che malgrado gli impegni quando può cerca di andare a prendere i gemelli, Jacques e Gabriella a scuola.