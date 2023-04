Charlene di Monaco, il tailleur bianco da 4.940 euro e gaffe sul campo di tennis

Fonte: IPA Charlene di Monaco, i figli scatenati coi cuginetti al torneo di tennis

Charlene di Monaco ha presenziato alla finale del torneo di Monte-carlo insieme a suo marito Alberto e ai gemelli Jacques e Gabriella che coi cuginetti hanno formato una mini banda di elegantissime birbe. Mentre la Principessa ha sfoggiato un magnifico tailleur bianco con top in tulle, firmato Akirs, per il quale ha speso 4.950 euro. Ma il completo griffatissimo non l’ha salvata dall’essere vittima di una gaffe del tennista russo Andrey Rublev.

Charlene di Monaco, vittima di una gaffe

Tornata da Firenze dopo una fuga romantica con Alberto durante la quale si sono incrementate le indiscrezioni sulla sua presunta nuova gravidanza, Charlene di Monaco è tornata accanto al marito per presenziare alla finale del torneo di Monte-Carlo dove ha trionfato il tennista Andrey Rublev che ha fatto una figura imbarazzante durante il discorso della premiazione.

Fonte: IPA

Infatti ha scambiato Charlene di Monaco per il presidente della Federazione Monegasca di Tennis che invece è Mélanie-Antoinette de Massy, cugina di Alberto. Insomma il tennista ha fatto confusione tra le due donne, complice indubbiamente l’emozione. Infatti durante la breve intervista rilasciata subito dopo la conquista del torneo, Rubley ha detto: “Ho le lacrime agli occhi. Non so cosa dire ad essere onesto. Non lo so. Sono solo felice. Ho lottato troppo per vincere questi dannati 1000 tornei e finalmente ce l’ho fatta”.

In un primo momento si era vociferato che Charlene e Melanie-Antoinette si erano risentite della gaffe del tennista russo, ma il pettegolezzo si è mostrato infondato. Al contrario, hanno riso di questo piccolo incidente. D’altro canto Rubley si è riscattato col suo discorso dopo la vittoria, ringraziando il Principe e la Principessa di Monaco per aver ospitato il torneo così prestigioso.

Fonte: IPA

Charlene di Monaco, il tailleur di Akris da quadi 5000 euro

Data la fama di cui gode il Monte-Carlo Masters 1000, Charlene ha voluto dare il massimo di sé con un nuovo look, raffinato e minimal, ma decisamente caro. La moglie di Alberto si è affidata ancora al suo brand preferito, Akris, una maison svizzera di alta sartoria. La Principessa ha indossato un tailleur pantalone, il completo ormai scelto da tutte le teste coronate, da Letizia di Spagna a Kate Middleton, quando si tratta di eventi in cui non è richiesto necessariamente un abito.

Charlene ne ha scelto uno bianco con giacca monopetto che ha indossato allacciata per evitare i soliti pettegolezzi sulla gravidanza e pantaloni a sigaretta. Sotto il blazer portava un top color latte, aderente e smanicato, con inserti in tulle trasparente con chiusura a zip sulla schiena. L’ensemble costa 4.950 euro. Completavano l’outfit un paio di occhiali da sole di Ferragamo (350 dollari).

La Principessa ha optato per un rossetto rosso, perfettamente coordinato con la manicure. Gioielli ridotti al minimo, con degli orecchini di perle a lobo. Charlene è apparsa sorridente ma stanca. Anche il viso è piuttosto sciupato e il sorriso a tratti forzato. È sempre rimasta accanto al marito, anzi ha voluto tenere la sua mano mentre si spostavano all’interno del campo. Esattamente come a Firenze dove non ha mai lasciato il suo braccio.

Fonte: IPA

Più volte gli esperti del linguaggio del corpo hanno sottolineato il bisogno del contatto fisico di Charlene, un segno di insicurezza che si manifesta come richiesta di supporto, ma anche espressione di grande affetto.

I figli di Charlene di Monaco al torneo

A proposito di affetto, con Alberto e Charlene erano presenti anche i figli, Jacques e Gabriella. A tenere compagnia ai gemelli c’erano i cuginetti, Reigen e Aiva Grace, figli di Sean Wittstock, fratello della Principessa. Jacques e Reigen hanno look quasi identici: pantaloni chiari, giacca blu navy, camicia e mocassini. Invece le bimbe si differenziano nell’outfit ma non nei colori. Gabriella indossa un tubino blu con colletto bianco, mentre Aiva porta una camicia bianca e una gonnellina blu.