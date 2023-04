“Charlene di Monaco incinta”: vacanza a Firenze e il regalo di Alberto che vale milioni

Fonte: IPA Carolina e Charlene di Monaco in paillettes, abiti da sera a confronto

Charlene di Monaco sarebbe di nuovo incinta e per questo Alberto avrebbe organizzato una vacanza romantica a Firenze, in occasione della visita per l’anniversario dei 160 anni dalla istituzione della ambasciata di Monaco nel capoluogo toscano. Ma non è tutto, avrebbe dedicato alla moglie il restauro di alcuni affreschi rinascimentali presenti a Palazzo, che vale milioni di euro.

Charlene di Monaco incinta

Charlene di Monaco dunque aspetterebbe un figlio, la gravidanza sarebbe arrivata 9 anni dopo la nascita dei gemelli Jacques e Gabriella, avvenuta il 10 dicembre 2014. Naturalmente da Palazzo non è arrivata né una conferma né una smentita ufficiale e questo silenzio fa ipotizzare che qualcosa di vero ci sia.

In ogni caso, i rumors della gravidanza si sono fatti insistenti prima di Pasqua, quando Charlene partecipando alla messa in memoria del Principe Ranieri ha sfoggiato curve sospette, oltre al fatto che Charlotte Casiraghi si è mostrata particolarmente affettuosa con lei. Poi, contrariamente alla tradizione, Alberto e Charlene non hanno condiviso alcuna cartolina di auguri per Pasqua. Lo scorso anno si erano fatti ritrarre coi gemelli nella casa di campagna vicino a Montecarlo. Ma per il 2023 niente, come se la Principessa volesse evitare di mostrarsi pubblicamente per nascondere qualche forma sospetta.

Charlene e Alberto di Monaco, fuga romantica a Firenze

Intanto, dal 12 aprile Alberto e Charlene si trovano in Italia, più precisamente a Firenze. L’occasione è la celebrazione dei 160 anni dell’ambasciata monegasca. L’agenda dei Principi prevede diversi impegni istituzionali, l’incontro con celebrità, tra cui Andrea Bocelli di cui sono amici, la visita a qualche museo fiorentino, un appuntamento a Palazzo Vecchio per la consegna di alcuni ritratti di sua madre, Grace Kelly, realizzati da Nano Campeggi che realizzò alcuni dei manifesti dei suoi film più importanti. La sera è prevista una cena di gala a scopo benefico con oltre 300 invitati, allestita nel Salone dei Cinquecento.

L’evento glamour darà l’opportunità a Charlene di sfoggiare uno dei suoi costosissimi abiti da sera, quasi certamente firmato Akris, dai volumi ampi, a sacchetto, come piacciono a lei, che mistificano le forme.

Malgrado i numerosi impegni, pare che Alberto sia riuscito a ritagliarsi del tempo da trascorrere solo con la moglie. Si vocifera di una passeggiata romantica, magari mano nella mano, lungo l’Arno. Una specie di brevissima luna di miele bis, ideale per festeggiare qualcosa di molto intimo e bellissimo, come l’arrivo di un principino o di una principessina a Corte.

Alberto ama molto fare il papà e parla spesso di come si rapporta coi gemelli. In un’intervista appena pubblicata su Hello Monaco, ricordando suo padre Ranieri di cui quest’anno si celebra il centenario della nascita, ha detto a proposito dei figli: “Jacques e Gabriella non sono mai stati particolarmente vivaci. Li lascio fiorire e aprirsi al mondo. Sono molto allegri, molto curiosi e abbastanza accomodanti. Charlene e io, non dobbiamo rimproverarli molto“. Sarà così anche per il nuovo nascituro?

Charlene di Monaco, il dono di Alberto che vale milioni

Alberto ha voluto poi rendere omaggio a Charlene con una sorta di dono molto particolare, il restauro di alcuni affreschi rinascimentali a Palazzo. Si tratta di 600 metri quadrati di scene mitologiche di eccezionale qualità. Per usare le parole del Principe: “Charlene era entusiasta e felice che potessimo portare a termine questo lavoro. L’anno scorso ha mostrato ad alcuni dei suoi ospiti gli Appartamenti di Stato e si è divertita molto a mostrare loro gli affreschi. Questo dimostra quanto il progetto le stia a cuore e che desideri condividere la gioia della nostra famiglia per la scoperta di queste bellissime opere”.

Un omaggio che vale milioni, ma come ha chiarito Alberto a Hello Monaco la più grande eredità di suo padre Ranieri è stata quella di risollevare le finanze del Principato dopo la Seconda Guerra Mondiale e adesso tocca a lui sfruttare al meglio il patrimonio. Anche per rendere felice Charlene, a maggior ragione se è davvero incinta.