“Charlene di Monaco incinta”: si rifiuta di posare per le foto ufficiali

Fonte: IPA Charlene di Monaco

Charlene di Monaco sarebbe incinta e per questo motivo avrebbe deciso di non comparire in nessuna foto ufficiale, come è consuetudine fare, per le Feste di Pasqua. Non abbiamo immagini della Principessa in questi giorni, se non uno scatto “rubato” durante la processione del venerdì santo dove la moglie di Alberto nasconde le rotondità dietro i figli Jacques e Gabriella.

Charlene di Monaco incinta: niente cartolina di Pasqua

I rumors sulla gravidanza di Charlene di Monaco sono emersi prepotentemente dopo la messa in memoria del Principe Ranieri che ogni anno si tiene nella cattedrale di Montecarlo nell’anniversario della sua morte, avvenuta il 6 aprile 2005. In quell’occasione la moglie di Alberto indossava un soprabito e un abito di Akris, dai volumi ampi, che però non sono riusciti a camuffare delle curve sospette. Poi il tenero abbraccio di Charlotte Casiraghi alla zia è stato visto come una conferma della dolce attesa. Ultimamente pare che tra le due donne vi sia molta intesa e questo proprio a causa del fatto che pare ci sia un bebè in viaggio.

A conferma della gravidanza ora c’è anche il fatto che Charlene e Alberto non abbiano condiviso alcuna cartolina di auguri per Pasqua. Ad esempio lo scorso anno pubblicarono un ritratto di famiglia, insieme a Jacques e a Gabriella, nel giardino della loro casa di campagna sopra Montecarlo. Un’immagine molto primaverile che voleva simboleggiare la rinascita, con un chiaro riferimento alle condizioni di salute della Principessa, duramente colpite da un’infezione che la tenne lontana dal marito e dai figli per oltre un anno.

Charlene di Monaco nasconde le forme sospette: la foto

Ma per la Pasqua 2023 Charlene pare abbia preferito farsi fotografare, perché sarebbe incinta e vorrebbe mantenerlo segreto il più possibile, finché arriverà il momento opportuno per dare l’annuncio ufficiale. La Principessa inoltre durante le festività pasquali non si è mai mostrata in pubblico. Unica eccezione è la processione del venerdì santo quando è stata immortalata con Alberto e i gemelli. La famiglia però non si trovava a Montecarlo, ma in Corsica, più precisamente a Calvi. Charlene e Alberto soggiornano sempre in questa località balneare durante le vacanze pasquali e per la prima volta hanno deciso di partecipare alla processione.

La Principessa ha seguito con attenzione la tradizionale Via Crucis, accompagnata da Jacques e Gabriella, e naturalmente da Alberto. Charlene indossava un cappotto nero ed era quasi senza trucco. Ma nessuna foto è riuscita a catturare per intero la sua figura, perché strategicamente si è tenuta dietro i gemelli che quindi coprivano eventuali rotondità sospette.

Tornati a Monaco, Alberto ha ripreso la sua normale attività ma di Charlene ancora nessuna traccia. Il Principe si è presentato al Rolex Montecarlo Masters accompagnato dalla cugina, Mélanie-Antoinette de Massy, diventata la persona di fiducia della coppia monegasca. Malgrado l’assenza della moglie, è apparso sereno e di buon umore, sfoggiando per la gioia dei fotografi sorrisi smagliati. Segno che tutto a Palazzo sta andando a gonfie vele e che forse c’è davvero una lieta notizia da annunciare presto.