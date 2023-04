Charlene di Monaco è incinta: la pancia si vede e il bacio con Charlotte dice tutto

Fonte: IPA L'abbraccio tra Charlotte Casiraghi e Charlene di Monaco

Charlene di Monaco torna in pubblico accanto ad Alberto per la messa commemorativa del Principe Ranieri e spuntano curve sospette che scatenano nuovamente i rumors su una possibile gravidanza. E poi c’è quel bacio a Charlotte Casiraghi che sembra sugellare un’intesa tutta da mamme.

Charlene di Monaco, il nuovo colore di capelli non piace

Charlene di Monaco era dal 24 marzo che non si mostrava più in pubblico. L’ultima volta ha accompagnato Alberto di Monaco a un gala benefico dove ha scintillato indossando un abito di paillettes d’argento. L’indomani, come previsto, ha dato forfait al Ballo della Rosa sparendo nel nulla. Ma eccola tornare con suo marito e la famiglia Grimaldi quasi al gran completo per una messa in ricordo del Principe Ranieri, scomparso il 6 aprile 2005. Da allora i suoi figli Alberto, Carolina e Stéphanie, accompagnati da figli e compagni, ricordano il triste anniversario con una funzione religiosa celebrata nella cattedrale di Montecarlo.

Naturalmente Charlene non poteva sottrarsi all’impegno formale. Così si è presentata in chiesa con un nuovo colore di capelli, più scuro, quasi castano che non la valorizza e un look grigio che ha fatto molto discutere sollevando di nuovo l’ipotesi che possa essere incinta.

Charlene di Monaco, il look grigio che mostra forme sospette

La Principessa ha sfoggiato un lungo soprabito grigio a vita alta che ha tenuto aperto, per evitare di sottolineare il punto vita. Sotto indossava un top di seta a girocollo, con piccoli pois bianchi, che ha abbinato a una lunga gonna a fantasia geometrica dalle sfumature grigie, cintura in pelle alta, décolleté nere dal tacco midi. Un look elegante, ma fin troppo dimesso. Certo, l’occasione imponeva i colori scuri, ma quel grigio veramente la invecchia, sarebbe stato meglio un semplice tubino nero con soprabito coordinato. Ma tant’è.

L’outfit tristarello non è l’unico errore di stile commesso da Charlene. Al solito la moglie di Alberto ha una predilezione per i volumi over e le palandrane che non sempre sortiscono l’effetto voluto. Quello ottenuto dalla Principessa è l’accentuazione di fianchi e pancia che subito ha scatenato il gossip su una nuova gravidanza, altro che crisi con Alberto. Questo nei migliori dei casi, perché nei peggiori si è attirata delle critiche feroci. Qualcuno scrive sui social commentando il suo look: “Charlene riesce sempre a rendersi goffa e ingombrante. Veste malissimo con quelle pastrane assurde.” Per non parlare del colore dei capelli che non è piaciuto a nessuno.

Charlene di Monaco, il bacio con Charlotte Casiraghi

Ma tornado ai rumors sulla gravidanza, ad alimentarli c’è anche il rarissimo abbraccio tra Charlene e Charlotte Casiraghi, presente anche lei alla funzione per il nonno. La figlia di Carolina di Monaco, che indossa un magnifico cappotto bouclé nero di Chanel, stringe a sé la zia e la bacia affettuosamente sulla guancia. Un gesto molto tenero che sottolinea una sorta di complicità tra le due donne. Forse davvero Charlene è incinta e Charlotte si è voluta complimentare con lei? Sta di fatto che il comportamento della Casiraghi stupisce. Basti pensare alle tensioni che corrono tra sua madre Carolina e Charlene.

In effetti, un lieto evento i Grimaldi lo hanno festeggiato qualche giorno fa. Infatti, Louis Ducruet, figlio di Stéphanie, e sua moglie Marie sono diventati genitori di una bella bambina. A dare il lieto annuncio pubblicamente è stato proprio Alberto di Monaco. La messa per il Principe Ranieri è stata l’occasione della prima apparizione pubblica della neononna Stéphanie.