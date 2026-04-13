Charlotte Casiraghi evita l’incidente e fa sparire il fidanzato. Charlene di Monaco gelida

Charlene di Monaco è gelida alla finale tra Sinner e Alcaraz e Charlotte Casiraghi evita l'imbarazzo facendo sparire Nicolas Mathieu

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Charlene di Monaco

In campo c’erano Sinner e Alcaraz, ma sugli spalti protagoniste sono state Charlene di Monaco e Charlotte Casiraghi. La moglie di Alberto, con un elegante tailleur bianco, sembrava essersi scomodata per assistere alla finale degli ATP di Montecarlo. Mentre la figlia di Carolina di Monaco ha opportunamente fatto sparire il fidanzato Nicolas Mathieu per non farlo incontrare con la sua famiglia. Ma procediamo con ordine.

Charlotte Casiraghi senza il fidanzato Nicolas Mathieu

Charlotte Casiraghi ha avuto una settimana impegnativa nel Principato. Infatti, era da tempo che non la si vedeva in pubblico con questa frequenza. La figlia di Carolina di Monaco ha presentato mercoledì 8 aprile il suo libro La Fêlure alla Médiathèque Caroline, che porta il nome di sua madre, con look casual chic.

L’indomani si è presentata ai Rolex Monte-Carlo Masters accompagnata dal fidanzato Nicolas Mathieu e lo stesso ha fatto il giorno seguente. I due sedevano l’uno accanto all’altra, sorridenti e felici, per niente imbarazzati di farsi fotografare insieme. D’altro canto, non è la prima volta che sono immortalati dai fotografi. Ma di solito sono a Parigi, mentre qui erano nel Principato dove vive la famiglia di Charlotte, in particolare sua mamma Carolina che, stando ai beninformati, non approva la scelta della figlia.

In effetti, presentazioni ufficiali non sono mai state fatte, almeno pubblicamente. E nemmeno adesso c’è stata l’occasione. Infatti, quando Charlene e Alberto di Monaco si sono fatti vedere agli ATP, Nicolas Mathieu è strategicamente sparito. Mentre Charlotte è rimasta al suo posto, accanto agli zii, a sua sorella Alexandra di Hannover e al fidanzato Ben-Sylvester Strautmann che, a differenza dello scrittore, frequenta da anni i Grimaldi.

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Ci sono diverse ipotesi sul fatto che Mathieu eviti Carolina e il resto della famiglia di Charlotte. In primo luogo, è probabile che la Casiraghi non voglia impegnarsi in una relazione ufficiale, considerando come sono finite le sue due storie importanti. Tra l’altro anche Nicolas ha alle spalle un matrimonio finito e un figlio 12enne. Quindi, entrambi potrebbero essere d’accordo a frequentarsi e a vivere momenti belli senza però costruire un legame più vincolante.

Potrebbe anche essere che sia Mathieu a non volersi mescolare con la Famiglia Principesca, dato che non condivide il loro stile di vita. Quindi preferisce evitare di frequentare Principi e Principesse per non tradire i suoi di principi. Infine, potrebbe essere stata Carolina di Monaco ha imporre il veto. Lei non obbliga la figlia a lasciarlo, ma non vuole avere niente a che fare con lui.

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D’altro canto, la Casiraghi non sembrava particolarmente dispiaciuta di essere sola. Era splendida con una camicia a righe, un blazer blu e jeans, firmati Chanel. Ha seguito con passione il match, condividendo le sue emozioni con la sorella Alexandra di Hannover che ha una vera e propria adorazione per lei.

Charlene di Monaco, fredda e dal sorriso spento

Emozioni che invece non sembrava provare Charlene di Monaco. La Principessa ha assistito alla finale accanto ad Alberto. Nascosta dietro a occhialoni da sole, non è apparsa particolarmente coinvolta da quello che stava guardando.

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Anche alla premiazione di Sinner, ha appena accennato a un sorriso al tennista, come se non fosse particolarmente interessata al tennis, differentemente da altri sport che ama molto di più, dalla F1 al nuoto e al rugby. Ma può essere che sotto tanta freddezza ci sia dell’altro. Infatti, qualcuno ha notato che si è rifiutata di dare la mano a suo marito Alberto.

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In ogni caso, Charlene era impeccabile indossando un tailleur pantaloni di lana gessato, bianco con sottili righe grigie, firmato Ralph Lauren, abbinato a una pochette di Bottega Veneta e occhiali da sole Fendi. Per evitare problemi sul campo in terra battuta, la principessa ha optato per delle scarpe basse, sfoggiando le sue ballerine Roger Vivier.