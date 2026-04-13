Alexandra di Hannover, sguardi innamorati e look esagerato

Alexandra di Hannover e Ben-Sylverster Strautmann hanno fatto girare la testa alla finale tra Sinner e Alcaraz. Ma lei ha esagerato col look

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Ben Sylvester-Strautmann e Alexandra di Hannover

Alexandra di Hannover pronta a sposarsi? Sembra di sì, a giudicare dagli sguardi innamorati che si è scambiata con il suo storico fidanzato Ben-Sylvester Strautmann durante la finale maschile tra Carlos Alcaraz e Jannick Sinner ai Rolex Monte-Carlo Masters dove ha sfoggiato un look esageratamente elegante.

Alexandra di Hannover, look a confronto con Charlotte Casiraghi

Alexandra di Hannover si è confermata una grande appassionata di sport. La sua disciplina preferita che ha praticato ad alti livelli è il pattinaggio sul ghiaccio, tanto che è venuta a Milano per le Olimpiadi invernali, ma segue da tifosa anche il tennis.

Così, anche lei era presente alla finale degli ATP di Monte-Carlo, vinti da Sinner. Alexandra sedeva nel box riservato al Principe, proprio dietro ai suoi zii Alberto e Charlene. Mentre poco più in là in prima fila c’era anche Charlotte Casiraghi.

Alexandra ammira moltissimo la sorella maggiore e sta provando a seguirne le tracce, frequentando le sfilate di moda, anche se non ha ancora trovato il suo stilista esclusivo, e presentandosi come un’intellettuale, amante dei libri, anche se ancora non ne ha scritto uno suo.

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La Principessa, figlia minore di Carolina di Monaco e Ernst August di Hannover, si è presentata alla finale con un look estremamente elegante, forse troppo. L’outfit era composto da una blusa, dallo stile coreano, grigio perla, che ha abbinato a una gonna dritta lunga fino ai piedi, marrone.

Una mise particolare e raffinata ma fuori luogo per l’occasione sportiva. Alexandra ha voluto dare di sé un’immagine romantica e bon ton, tutto l’opposto di sua sorella Charlotte Casiraghi che invece ha optato per un look informale e chic con blazer blu e jeans.

Alexandra di Hannover e Ben-Sylvester Strautmann, sguardi innamorati

Differentemente da Charlotte che ha preferito non farsi vedere nel box di famiglia con il compagno Nicolas Mathieu, Alexandra si è presentata con il fidanzato Ben-Sylvester Strautmann. I due sono inseparabili, dove c’è lei, c’è pure lui. L’ha persino accompagnata a Cuba durante un viaggio ufficiale di Carolina di Monaco.

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Agli ATP di Monte-Carlo hanno dato prova di essere innamorati più che mai, scambiandosi sguardi languidi e profondi. I due sono considerati una coppia bellissima e c’è chi li ha paragonati a Carolina e Stefano Casiraghi, anche se Alexandra non è figlia dell’imprenditore scomparso nel 1990.

Da tempo ci si aspetta l’annuncio delle nozze, ma ancora non è arrivato. Eppure Strautmann passa più tempo con la famiglia Grimaldi che con la sua, insomma è ormai parte integrante della Rocca. Per questo non è chiaro il motivo per cui ancora non si parli ufficialmente di matrimonio.