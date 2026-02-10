Alexandra di Hannover sostituisce Charlene alle Olimpiadi invernali: sottotono e senza trucco

Alexandra di Hannover sostituisce Charlene di Monaco a Milano e si presenta alle gare con il Principe Alberto e il fidanzato infagottata e senza trucco

Getty Images Alexandra di Hannover e Ben-Sylvester Strautmann a Milano alle Olimpiadi invernali 2026

Alexandra di Hannover è stata avvistata al Forum di Assago, vicino a Milano, per assistere alle gare di pattinaggio artistico durante le Olimpiadi invernali 2026. La Principessa si è presentata con un look dimesso, infagottata in un piumino blu, con berretto di lana e senza trucco. Al suo fianco, il fidanzato Ben-Sylvester Strautmann e zio Alberto di Monaco.

Alexandra di Hannover a Milano per le Olimpiadi invernali

Alexandra di Hannover è dunque tornata a Milano. Questa volta non per la moda ma per le Olimpiadi invernali. La figlia di Carolina di Monaco si è concessa qualche giorno di vacanza per assistere alle gare di pattinaggio, sua vera passione. O meglio, la Principessa ha unito l’utile al dilettevole. Infatti, da un lato ha assistito allo sport che più ama, fin da quando era bambina, dall’altro ha accompagnato suo zio Alberto di Monaco.

Alexandra di Hannover sostituisce Charlene di Monaco

Infatti, Alberto è arrivato nel capoluogo lombardo giovedì 5 febbraio per assistere alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026. Il Principe però si è presentato solo. Sua moglie Charlene di Monaco è rimasta nel Principato, nonostante sua un’ex nuotatrice professionista e abbia partecipato a delle Olimpiadi. Non solo, proprio in Italia, a Torino, in occasione delle Olimpiadi invernali 2006, Charlene e Alberto ufficializzarono la loro relazione.

La Principessa però non ha voluto essere al fianco del marito. Forse ha preferito stare vicino ai gemelli, Jacques e Gabriella. La prolungata assenza di entrambi i genitori avrebbe potuto mettere in difficoltà i bambini.

Getty Images

Alberto però in Italia ha trovato degna compagnia. Prima la Principessa Anna d’Inghilterra e poi sua nipote Alexandra di Hannover che si è ritrovata a fare le veci della zia in rappresentanza del Principato. Infatti, non solo era accanto allo zio al Forum di Assago, ma lo ha accompagnato anche a Casa Slovacchia a Milano dove è stata presentata ufficialmente, con qualche imbarazzo da parte di lei. Probabilmente non si aspettava tali formalità.

Alexandra di Hannover, inseparabile dal fidanzato Ben-Sylvester Strautmann

A sua volta Alexandra si è fatta accompagnare dal fidanzato Ben-Sylvester Strautmann che da anni frequenta la Rocca ed è presente anche ad eventi di gala della famiglia Grimaldi, come il Ballo della Rosa.

Strautmann è ormai di casa. Carolina di Monaco lo ha accettato senza problemi, contrariamente all’attuale compagno di Charlotte Casiraghi, tanto che ha accompagnato la futura suocera in un viaggio di Stato a Cuba. Qualche tempo fa si vociferava che lui e Alexandra sarebbero convolati a nozze in breve tempo. Ma fino ad ora non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale.

Getty Images

Alexandra di Hannover sottotono alle Olimpiadi invernali

Per la sua trasferta milanese, Alexandra ha optato per outfit casual. D’altro canto, anche Alberto ha indossato il giaccone delle Olimpiadi invernali. La Principessa però è apparsa decisamente sottotono. Si è infatti presentata alle gare di pattinaggio infagottata in una giacca a vento blu, con un berretto di lana e senza trucco.

Sicuramente è apprezzato il look naturale, ma senza esagerare. Era pur sempre seduta accanto al Principe di Monaco, anche se è suo zio. Alexandra però ha voluto privilegiare la semplicità e concentrarsi sullo sport. D’altro canto, il pattinaggio artistico, aveva dichiarato nel 2015, “è la mia passione”.

Getty Images

La Principessa praticava questa disciplina e 11 anni fa ha partecipato al Festival Olimpico Giovanile Europeo Invernale (EYOF) a Dornbirn, in Austria. Ha persino portato la bandiera della delegazione monegasca alla cerimonia di apertura.