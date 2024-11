Alexandra di Hannover e Ben-Sylvester Strautmann, matrimonio in vista

Fonte: Getty Images Alexandra di Hannover Ben-Sylvester Strautmann

Alexandra di Hannover e Ben-Sylvester Strautmann presto sposi, manca solo l’annuncio ufficiale del matrimonio. Nel Principato di Monaco in molti sono convinti che a giugno la coppia convolerà a nozze.

Alexandra di Hannover, la figlia più piccola di Carolina di Monaco, è la Principessa meno chiacchierata ma più titolata di Montecarlo, grazie a suo padre Ernst August di Hannover che le ha passato il titolo di Sua Altezza Reale. Nemmeno sua sorella Charlotte Casiraghi ha un tale rango, anzi per la precisione non è neppure principessa. E sempre grazie al papà è imparentata con le Famiglie Reale di mezza Europa, da Sofia di Spagna a Re Carlo d’Inghilterra. Era persino tredicesima in linea di successione al trono britannico fino al 2018 quando è stata confermata nella Chiesa cattolica.

Malgrado l’alto lignaggio, Alexandra conduce una vita lontana dal gossip ma indubbiamente glamour e scintillante. Ama la moda, come sua madre Carolina, ma differentemente dalla sorellastra Charlotte, che da anni è brand ambassador di Chanel, non ci lavora. La Hannover ha preferito gli studi in Letteratura e Storia.

Alexandra di Hannover sempre più innamorata di Ben-Sylvester Strautmann

Ai principali eventi che coinvolgono la Famiglia Principesca di Monaco è sempre presente e al suo fianco non manca mai Ben-Sylvester Strautmann, il suo fidanzato.

I due stanno insieme ufficialmente dal 2018, quando Alexandra lo ha portato al prestigioso Ballo della Rosa, organizzato tutti gli anni da Carolina che fin da subito ha approvato questa relazione. D’altro canto, Ben-Sylvester proviene da una ricca e solida famiglia di banchieri tedeschi, condivide gli stessi principi, stili di vita e valori dei Grimaldi. E pare non abbia troppi grilli per la testa, a parte la passione per le serate in discoteca dove fa il DJ nei locali più chic della Costa Azzurra.

Alexandra e Ben si sono conosciuti nel 2016 e hanno iniziato a frequentarsi nel 2017 quando galeotta fu una partita di Champions. D’altro canto, entrambi amano molto lo sport. Lei è campionessa di pattinaggio artistico, lui è un giocatore di basket ad alti livelli.

I due sono inseparabili. Oltre al Ballo della Rosa, assistono sempre al GP di F1 di Montecarlo, sono stati visti assieme alle scorse Olimpiadi di Parigi e tranne nelle cerimonie più solenni, cui non può prendere parte perché non è ancora formalmente parte della famiglia, Strautmann è presente in ogni momento pubblico della vita della sua fidanzata.

E anche privato, considerando le fughe d’amore nella casa di campagna di lei. Ancora una volta la Principessa ha pubblicato nelle Storie del suo profilo Instagram una foto privata di lei in auto col fidanzato, dove entrambi sfoggiano look casual, da weekend.

Alexandra di Hannover e Ben-Sylvester si sposano

Insomma, si può dire che Alexandra e Ben-Sylvester formano una bella coppia, il loro legame è duratura e trova il pieno appoggio di entrambe le famiglie.

Ora che la Principessa ha terminato gli studi e Strautmann si avvia a completare il suo master in gestione aziendale, il matrimonio è praticamente inevitabile. Sia a Monaco che in Germania in molti sono convinti che i due convoleranno a nozze nel 2025. Addirittura si ipotizza che potrebbero sposarsi il prossimo giugno, uno dei mesi ideali per convolare a nozze in Costa Azzurra.