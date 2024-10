Carolina di Monaco riunisce le figlie. Charlotte Casiraghi oscura Alexandra di Hannover

Fonte: IPA Charlotte Casiraghi

Carolina di Monaco si è presentata alle 20 di martedì 8 ottobre nella Salle Garniere dell’Opera Monte-Carlo con le figlie Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover per la cerimonia di consegna dei premi Prince Pierre de Monaco, una prestigiosa serata di gala all’insegna della cultura e dell’arte.

Carolina di Monaco ai Prince Pierre Awards con Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover

Carolina di Monaco ha voluto come accompagnatrici in una serata così speciale dei Prince Pierre de Monaco Awards entrambe le figlie, Charlotte Casiraghi, avuto dal marito Stefano, e Alexandra di Hannover nata dal matrimonio con il Principe Ernst August. Le due sorellastre si vedono spesso assieme agli eventi più importati del Principato di Monaco, come il Ballo della Rosa, serata organizzata dalla loro mamma, o la Festa nazionale che si tiene ogni 19 novembre, quando la famiglia principesca si affaccia dalle finestre della Rocca.

Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover a confronto

Charlotte e Alexandra, comunque, hanno le loro vite e pare non si frequentino assiduamente. Si può dire che il loro sia un rapporto cordiale ma, almeno apparentemente, non particolarmente caloroso. Nemmeno però sono emerse indiscrezioni su specifiche gelosie tra le due, sembra appunto che siano quasi l’una indifferente all’altra.

In ogni caso, quando mamma Carolina le chiama a raccolta, loro rispondono. Eccole allora magnifiche alla serata di gala con look coordinati tra loro, tutti rigorosamente firmati Chanel. Ma il confronto tra Charlotte e Alexandra è inevitabile, specialmente quando lo stile è simile.

Fonte: IPA

Carolina di Monaco, tailleur gioiello di Chanel

Carolina indossa ai Prince Pierre Awards un tailleur in bouclé nero, con giacca-gioiello decorata da perle e strass sul girocollo, polsini e bordi delle tasche e bottoni in strass, e gonna dritta lunga sotto il ginocchio, scarpe con cinturino alla caviglia e borsa trapuntata con catena d’oro. Il caschetto grigio mette in evidenza gli orecchini a lobo con pietra rossa.

Fonte: IPA

Charlotte Casiraghi, completo con pantaloni palazzo di Chanel

Dopo aver illuminato la sfilata di Chanel di cui è brand ambassador alla Paris Fashion Week con il look-pigiama, Charlotte Casiraghi opta per un completo screziato black & white, composto da giacca corta, scollo rotondo, tasconi sul davanti bordati di bianco come l’orlo dei pantaloni a palazzo neri. Decisamente un outfit sofisticato e chic che lei porta con grande naturalezza, non a caso è la musa della Maison e sa come valorizzare i capi con piccoli trucchi, ad esempio illuminando il look con un rossetto rosso.

Un dettaglio che non è sfuggito nella mise di Charlotte riguarda i due anelli, tra cui una fede con brillanti, che porta all’anulare. La Casiraghi si è separata dal marito Dimitri Rassam lo scorso gennaio. Dunque, ci si chiede quale pegno d’amore simboleggino quei due anelli. Charlotte ci ha ripensato e si sta riconciliando con l’ex oppure sono di Nicolas Mathieu con cui si dice abbia intrecciato una relazione?

Fonte: IPA

Alexandra di Hannover, abito nero e bianco di Chanel

Alexandra di Hannover invece ha scelto un abito nero con bordo alto in raso bianco sul corpetto senza spalline e sulla gonna morbida. Sopra indossa una giacca svasata, a kimono, che riprende il gioco black & white del vestito. La Principessa ha deciso di raccogliere i capelli in uno chignon tiratissimo e questo rende il suo aspetto un po’ troppo formale e rigido.

Fonte: IPA

Tutte e tre hanno una classe impareggiabile, ma Charlotte sembra avere una marcia in più rispetto alla sua giovane sorella, come qualcuno ha di fatto notato: “Carolina e Charlotte, stupende madre e figlia, unite da un gusto molto simile, ma ciascuna con una personalità propria. Alexandra graziosa, ma ancora acerba, senza uno stile”.