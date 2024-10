Charlotte Casiraghi seduce Parigi, abito sottoveste glitter e shorts pigiama a righe

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi arriva in shorts, con un look pigiama, alla sfilata di Chanel alla Paris Fashion week e tutto il resto scompare. E poi seduce con un abito sottoveste glitter e gli orecchini di diamanti da 78.930 euro alla serata di gala per l’apertura della stagione del balletto al Palais Garnier di Parigi.

Charlotte Casiraghi è tornata e Parigi si illumina d’immenso. Anche se sua cognata Beatrice Borromeo ha sfoggiato un look sensazionale alla sfilata di Dior, la figlia di Carolina di Monaco è imbattibile. Recentemente, in un’intervista, ha dichiarato di non amare gli eventi pubblici e per questo partecipa solo a quelli per cui ne vale la pena.

Evidentemente la sfilata di Chanel alla Paris Fashion Week è uno di quelli, anche perché lei ne è la brand ambassador, dunque si tratta pur sempre di lavoro. Ma non è solo quello, il legame con la maison francese dura da generazioni. Sua madre Carolina era grande amica del compianto direttore artistico di Chanel, Karl Lagerfeld, tanto che quest’ultimo l’ha nominata nel suo testamento.

Charlotte Casiraghi, il tailleur pigiama alla sfilata di Chanel

Ma torniamo ai fatti recenti. Charlotte ha dominato la scena parigina con un doppio look sensazionale. È arrivata alla sfilata di Chanel indossando un completo pigiama che solo lei sa rendere così chic, senza scadere nell’effetto camera da letto.

Fonte: Getty Images

Il tailleur è composto da una giacca a righe blu di varia larghezza, lunga, a monopetto con bottoni in madreperla bianchi, tasche laterali e taschino e da degli shorts coordinati cortissimi che lasciano scoperte le gambe nude. La Casiraghi lo abbina a un paio di décolleté con cinturino alla caviglia, logo Chanel sul tallone e tacchi che slanciano senza far soffrire.

Charlotte sfoggia il caschetto lungo ad onde, con riga laterale, mentre il make up è naturale. Da notare la manicure rosa antico.

Fonte: Getty Images

La Casiraghi ha assistito alla prima sfilata di Chanel dopo le dimissioni dello scorso giugno del direttore artistico, Virginie Viard. Dopo quattro anni di restauri, la maison è tornata al Gran Palais per presentare la nuova collezione ready-to-wear primavera-estate 2025.

Charlotte Casiraghi, l’abito glitter di Chanel

Fonte: Getty Images

Gli impegni per la figlia di Carolina non sono terminati con la sfilata. Infatti, la sera ha partecipato al gala per l’apertura della stagione 2024-2025 del balletto al Palais Garnier di Parigi.

Per l’occasione Charlotte ha brillato in tutti i sensi. Infatti, ha indossato uno slip dress, ovviamente di Chanel, blu scintillante con bordo bianco. Ai piedi porta un paio di décolleté con cinturino alla caviglia, di raso nero, ovviamente sempre di Chanel. E per impreziosire i look da sera ha indossato gli orecchini pendenti con rosa sul lobo, Diamant Evanescent, che valgono circa 78.930 euro.

Fonte: Getty Images

Come per la sfilata, anche al gala la Casiraghi è sola. Separatasi dal marito Dimitri Rassam lo scorso gennaio, nei primi mesi dell’anno ha iniziato a frequentare lo scrittore Nicolas Mathieu. Anche se è da parecchio che non sono stati più avvistati assieme. Sua madre Carolina è sempre stata contraria a questa relazione e le presentazioni ufficiali non sono mai arrivate. La storia d’amore non sembra mai davvero essere decollata.