Charlotte Casiraghi, seduzione pura: jeans e giacca in pelle rossa alla Paris Fashion Week

Getty Images Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi in jeans grigi e chiodo in pelle rosso scuro non ha bisogno d’altro per attrarre l’attenzione di tutti alla sfilata di Chanel durante la Paris Fashion Week. La figlia di Carolina di Monaco sfoggia un look rock e aggressivo e sbaraglia la concorrenza. Nessuna come lei.

Charlotte Casiraghi, lezione di stile rock alla sfilata di Chanel

Non poteva mancare Charlotte Casiraghi al Grand Palais per la sfilata di Chanel dove è stata presentata la collezione primavera/estate 2026. Non poteva non esserci perché lei è il volto della Maison da anni. Charlotte incarna lo stile e la filosofia di Chanel alla perfezione, sia quando indossa i più preziosi abiti da sera o i classici tailleur bouclé, sia quando si presenta con un semplice paio di jeans, come in questo caso.

Getty Images

D’altro canto, il legame con il brand francese è di lunga data. Sua mamma Carolina di Monaco veste Chanel fin da quando era una ragazza e Karl Lagerfeld, compianto direttore artistico della Maison, era un amico personale della Principessa, tanto che ha curato diverse edizioni del Ballo della Rosa e l’ha inclusa nel suo testamento.

Ma torniamo a Charlotte che è comparsa alla Paris Fashion Week 2025 indossando un giubbotto di pelle rossa, quasi bordeaux, con fodera a quadretti, abbinato a un top nero con scollo rotondo e ai dei jeans grigio scuri dal taglio dritto che porta senza cintura.

La Casiraghi completa il suo look rock con un paio di décolleté nere a punta, un ciondolo a collo e delle fedine alle dita. I capelli sono lasciati sciolti e volutamente spettinati, il make up è naturale, com’è nel suo stile, e la manicure rosso scuro, della stessa tonalità del bomber. La figlia di Carolina si è divertita a posare per i fotografi come una vera baddy con tanto di mani in tasca.

Getty Images

Semplicemente stupenda. Non ha bisogno d’altro per stregare tutti. Quella di Charlotte è una vera e propria lezione di stile che Meghan Markle dovrebbe seguire con attenzione dopo le critiche che ha attirato a sé per il look di Balenciaga. Insomma, puoi indossare anche i capi più semplici ed attirare l’attenzione, basta combinarli nel modo giusto e portarli con eleganza. Esattamente come fa la figlia di Carolina.

Charlotte Casiraghi, l’incontro con l’ex suocera Carole Bouquet

Alla sfilata di Chanel, Charlotte si è incontrata con l’ex suocera, Carole Bouquet. Non sappiamo come siano i rapporti tra le due. Di certo, l’attrice era molto amica di Carolina di Monaco e non ha preso bene il divorzio di suo figlio Dimitri Rassam.

Comunque, ha fatto più scalpore il nuovo look granny con dread della Bouquet, piuttosto che l’incrocio pericoloso con l’ex nuora. D’altro canto, le due si ignorano cordialmente e non posano più insieme.

Getty Images

Charlotte Casiraghi, chi c’era della famiglia e chi no alla Paris Fashion Week

A rappresentare la famiglia monegasca alla Paris Fashion Week non c’era solo Charlotte Casiraghi. Infatti, Alexandre Grimaldi e Pauline Ducruet si sono ritrovati da Miu Miu. Invece Beatrice Borromeo incinta non era presente alla sfilata di Dior.