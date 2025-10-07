Kate Middleton non avrebbe mai commesso gli errori banali di Meghan Markle a Parigi

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Meghan Markle

Kate Middleton non avrebbe mai fatto quegli errori così banali che Meghan Markle ha commesso alla Paris Fashion Week. Una sola giornata nella capitale francese è bastata per accumulare una serie di passi falsi davvero incredibile, nemmeno li avesse studiati per provocare.

Kate Middleton, perché è una vera Principessa

D’altro canto, Principesse si nasce, non si diventa ma non si tratta di una questione di sangue. Kate Middleton ha origini borghesi, esattamente come Meghan Markle, e negli anni vissuti a Palazzo ha commesso anche lei errori ed ingenuità, compreso prendere il sole in topless in Francia su una terrazza privata, sperando che i paparazzi la rispettassero.

Ma Kate non si è mai comportata in modo tanto banale come sua cognata. In altri termini, non ha mai dovuto inseguire il consenso, ostentando la sua posizione, il suo legame con la Famiglia Reale. La moglie di William ha sempre mantenuto un basso profilo, non ha mai cercato di prendersi la scena e proprio per questo l’ha conquistata, così come ha fatto breccia nel cuore delle persone con semplici gesti, una stretta di mano, un sorriso, senza pretendere per sé, sempre e comunque, i riflettori.

Questo suo atteggiamento è stato molto evidente durante la recente visita di Stato di Donald e Melania Trump dove da un lato è riuscita a conversare col Presidente americano senza scivolare in gaffe politiche e intrattenendolo senza accondiscendere alle sue battute imbarazzanti, dall’altro ha dato ampio spazio alla First Lady durante la loro uscita con gli scout.

Kate Middleton, la scelta inappropriata dei look di Meghan Markle

Ma, parlando per proverbi, la classe non è acqua quando si tratta di scegliere un look. Meghan indubbiamente ha un guardaroba di tutto rispetto, ma a volte non trova il look adatto alle occasioni in cui lo indossa.

È il caso dell’outfit bianco di Balenciaga, criticatissimo sui social. Nessuno ha risparmiato la Duchessa del Sussex per quel completo che la infagottava, facendola assomigliare a un “fantasma”. C’è chi l’ha paragonato a un costume per Halloween. “È il suo costume di Halloween?”, si legge su Instagram. E ancora: “Oltre a sembrare avvolta nel tessuto, indossa delle décolleté nere. Meghan Markle non è minimamente affascinante e non ha reso alcun favore alla stilista.”

Getty Images

Altri scrivono: “È troppo bassa per questo look... e nessuno sta bene vestito di tessuto! Non aspettatevi un gran senso dello stile da lei, ma mi sorprende che la stilista abbia sbagliato così tanto!”.

Anche Kate ha commesso qualche scivolone di stile e non sempre i commenti sono stati gentili con lei. Basti pensare alle recenti critiche per i suoi capelli biondi. Ma lei non ha mai replicato, non si è mai risentita pubblicamente. E questo suo comportamento elegante e dignitoso, l’ha ripagata, proteggendola dai giudizi più feroci.

Al contrario, a Meghan, che si è lamentata parecchio di come è stata trattata a Palazzo, viene ogni volta ricordato quello che ha detto, smentendola. Così, qualcuno scrive: “Si è lamentata del fatto che non le fosse permesso indossare abiti eleganti mentre faceva parte della Famiglia Reale. Indossava più abiti eleganti mentre era nella Famiglia Reale che da quando è fuori.”

Bisogna comunque citare anche i complimenti, perché alcuni hanno trovato la Duchessa assolutamente elegante e capace di illuminare la sfilata di Balenciaga: “Megan si sta dimostrando una stella splendente, la cui bellezza ed eleganza sono decisamente in mostra in questa sfilata. Illumina la sala con l’aura Megan che solo lei possiede!!! La adoro ❤️”.

Kate Middleton, nessun video da influencer come quello di Meghan

Ma oltre al look, il vero errore commesso da Meghan in questa trasferta parigina è stato il video pubblicato sul suo profilo Instagram. La clip riassume la trasferta oltreoceano.

Si vedono i piedi appoggiati al sedile dell’auto, rigorosamente con le scarpe, il trucco e il parrucco, una panoramica della tavola imbandita, lei che esce dall’hotel, una panoramica della Torre Eiffel, l’abbraccio con Pier Paolo Piccioli… Insomma, un classico video da influencer che non si distingue dalle altre centinaia di post che vengono pubblicate ogni giorno. E c’è chi commenta: “Il vuoto cosmico”.

A ciò si aggiunge che in molti hanno trovato irrispettoso il riferimento al Ponte dell’Alma dove è morta Lady Diana.