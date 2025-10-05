Meghan Markle in look total white debutta alla Paris Fashion Week 2025

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Meghan Markle alla PFW

Meghan Markle debutta alla Paris Fashion Week. La Duchessa di Sussex è volata in Europa per partecipare allo show di Balenciaga a Parigi, puntando per l’occasione su un sofisticato look total white.

Meghan Markle, il debutto alla Paris Fashion Week

Mentre suo marito Harry cerca faticosamente di ricucire i rapporti con suo padre Carlo, Meghan Markle preferisce concentrarsi sugli impegni professionali. La Duchessa di Sussex è infatti volata a Parigi per partecipare alla Fashion Week e, più nello specifico, alla sfilata di Balenciaga.

IPA

Circondata da fotografi e fan, l’ex attrice ha sorpreso tutti con un outfit total white estremamente sofisticato ed elegante. La Markle ha infatti indossato una cappa bianca oversize su camicia e pantaloni a palazzo dello stesso colore. A completare l’outfit, un paio décolleté nere a punta e clutch in vernice scura.

In quanto al beauty look, Meghan ha proseguito sulla via dell’eleganza, raccogliendo i capelli in un ricercato chignon e puntando su un make up naturale e luminoso.

IPA

Sebbene questa sia stata la prima apparizione della Duchessa alla Paris Fashion Week, aveva preso parte in passato alla Settimana della Moda di New York, presenziando a diverse sfilate tra il 2013 e il 2015.

Meghan Markle e il rapporto con la moda

Anche negli anni della sua permanenza a Londra, Meghan Markle si era distinta per un’attenzione particolare allo stile, ispirando con i suoi outfit milioni di donne in tutto il mondo. Fedele al suo status di fashion icon, l’ex attrice ha preso parte alla Fashion Week per sostenere Pierpaolo Piccioli, nominato direttore creativo del brand Balenciaga lo scorso maggio. Lo ha reso noto a People il portavoce dell’imprenditrice.

IPA

“Nel corso degli anni, la Duchessa ha indossato diversi capi di Pierpaolo. Hanno lavorato a stretto contatto, collaborando alla creazione di design per momenti chiave sulla scena mondiale”, ha spiegato.

In merito al rapporto tra Meghan e Piccioli il portavoce ha aggiunto: “Ha sempre ammirato la sua maestria artigianale e la sua eleganza moderna, e stasera non è stato diverso. Questa serata riflette il culmine di molti anni di arte e amicizia, testimoniati dal suo supporto al nuovo capitolo creativo di Balenciaga.”

I prossimi impegni di Meghan

Nonostante sia piuttosto restia a mostrarsi in pubblico, Meghan Markle sembra avere un’agenda molto fitta in queste settimane. Il 9 ottobre, infatti, raggiungerà New York insieme a suo marito Harry per ricevere il premio Humanitarians of the Year di Project Healthy Minds durante il Gala per la Giornata Mondiale della Salute Mentale. La coppia otterrà il riconoscimento per gli sforzi dimostrati nella sensibilizzazione sul tema del benessere psicologico e della sicurezza online.

In un comunicato stampa condiviso Meghan e Harry hanno spiegato: “Lavorare con giovani e famiglie per dare priorità alla sicurezza online è uno degli impegni più importanti delle nostre vite. In quanto genitori, siamo stati spinti ad agire in virtù delle storie di queste persone e siamo onorati di poterli supportare. Lavoriamo insieme a Project Healthy Minds per accendere i riflettori su quella che rimane una delle questioni più urgenti dei nostri giorni”.

Insomma, anche dopo essersi allontanati dalla Royal Family, i Duchi del Sussex non hanno abbandonato l’impegno umanitario, seguendo così l’operato della mamma di Harry, Lady Diana.