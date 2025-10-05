Re Carlo, il Principe Harry ancora “frustrato” a causa sua

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Harry ancora "frustrato" per colpa di Carlo

Il breve incontro tra Re Carlo e suo figlio Harry continua a far discutere. Nonostante il loro tè privato sia durato meno di un’ora, ha generato molte indiscrezioni e rumors, che non avrebbero fatto particolarmente piacere al Duca di Sussex: secondo gli esperti, infatti, il 42enne si sentirebbe estremamente “frustrato” e sfiduciato nei confronti dell’ambiente di corte.

Re Carlo, la frustrazione di Harry

Lo scorso mese, dopo due anni di distanze e silenzi, Re Carlo si è finalmente deciso a incontrare suo figlio Harry. I due si sono concessi un breve tè a Clarence House, facendo intendere di essere pronti a ricostruire un rapporto che sembrava del tutto perduto. La stampa britannica, ad ogni modo, ha reso la riconciliazione particolarmente complicata: informati da alcuni insider, i tabloid d’Oltremanica hanno parlato di un incontro “più formale” del previsto, portando Harry a rilasciare alcune dichiarazioni al Guardian per chiarire la sua posizione e smentire le voci.

Nonostante le sue parole, i pettegolezzi avrebbero comunque molto turbato il Principe, che secondo l’esperto Duncan Larcombe si sentirebbe particolarmente sfiduciato a frustrato. “La forza del comunicato proveniente dal suo entourage è un segno di quanto Harry si senta frustrato e di come non sappia più di chi potersi fidare. Lui ha sempre avuto difficoltà con i funzionari di corte, e anche questo è qualcosa che ha ereditato da sua madre” ha spiegato il giornalista.

Quello che appariva come un primo passo verso la reunion, a contrario, avrebbe rivelato ad Harry una situazione più difficile di quanto potesse aspettarsi: “È chiaro che vuole cercare di aumentare la sua popolarità nel Regno Unito e ricostruire dei ponti, ma sta scoprendo che è molto più difficile di quanto avesse previsto“, ha ribadito Larcombe. Esaminando la posizione del Principe, l’esperto ha tracciato un quadro tutt’altro che positivo: “Potrebbe temere che sia una causa persa e che i tentativi di riconciliarsi con suo padre siano andati in fumo. È una situazione difficile per Harry. Come puoi riconciliarti con tuo padre quando temi che ci siano altre persone coinvolte di cui non puoi fidarti?”.

Il chiacchierato incontro tra Harry e Carlo

Da quando Harry e sua moglie Meghan Markle avevano deciso di lasciare il Regno Unito per trasferirsi in California, i suoi rapporti con la Royal Family erano apparsi piuttosto tesi. Il Principe era volato a Londra all’inizio del 2024, dopo aver appreso della malattia di suo padre, ma da allora i due non si erano più incontrati. Quando lo scorso mese avevano annunciato un meeting a Clarence House, in molti avevano pensato ad una riconciliazione imminente.

La stampa britannica aveva tuttavia definito l’incontro piuttosto “tipiedo”, spegnendo in parte l’entusiasmo dei britannici. Pettegolezzi che non avevano fatto molto piacere a Harry, che aveva a suo modo risposto rilasciando alcune dichiarazioni al Guardian: “Non credo di aver lavato i panni sporchi in pubblico, ho la coscienza a posto”, aveva spiegato.

Il Reale aveva anche chiarito di voler visitare con maggiore frequenza il Regno Unito l’anno prossimo, per “concentrarsi su papà” e sui rapporti con lui. Parole molto positive che non hanno tuttavia convinto gli esperti reali britannici, convinti che a muovere il Principe siano soprattutto frustrazione e una forte sensazione di isolamento.