Harry e Re Carlo si incontrano dopo quasi due anni: è ufficiale

Harry incontra suo padre Carlo: è la prima volta da febbraio 2024 che i due si vedono. Il Duca del Sussex è arrivato a Clarence House in auto

Getty Images Harry

Harry e Re Carlo finalmente si incontrano: è ufficiale. Il Principe è già arrivato a Clarence House, la residenza londinese del padre. Dunque, dopo quasi due anni i due finalmente riescono a vedersi di persona. Sembra incredibile, ma alla fine ci sono riusciti.

Harry e Re Carlo si incontrano dopo due anni

Re Carlo è arrivato a Londra poche ore fa da Balmoral, il castello in Scozia dove ha trascorso il mese di agosto. Il Sovrano è stato avvistato mentre prendeva un aereo per la capitale e i media britannici erano in fibrillazione perché speravano che l’incontro tra Sua Maestà e Harry si concretizzasse. E così è stato.

Il Duca del Sussex infatti è arrivato in auto a Clarence House, la casa londinese di Carlo. Dunque, il colloquio è in corso. Probabilmente, Harry non resterà molto, ha infatti un impegno in serata.

La Range Rover di Harry è stata fotografata mentre entrava a Clarence House alle 17:20, – ora inglese -dopo aver partecipato a un impegno all’Imperial College di Londra. Mentre Carlo è atterrato poco fa a Londra, dopo aver lasciato il castello di Balmoral.

Si tratta del primo incontro faccia a faccia tra padre e figlio in oltre 19 mesi. Si potrebbe dire che è un incontro storico, preparato da mesi, che ha lasciato tutti col fiato sospeso fino all’ultimo.

Harry ce l’ha fatta, perché si è sbloccata la situazione

Quindi Harry ce l’ha fatta. Finalmente ha potuto incontrare Carlo. Era veramente da un anno che cercava di incontrare il padre, ma senza successo.

Infatti, Carlo ha respinto ogni tentativo di suo figlio di vederlo nei mesi precedenti, perché si trovava in una situazione molto delicata. Come padre voleva incontrarlo, ma come Sovrano aveva le mani legate. Molti a Palazzo erano fortemente contrari a questo colloquio e anche altre istituzioni non vedevano di buon occhio il confronto tra i due.

Il nodo da sciogliere era la faccenda della protezione del Principe da parte della polizia. Il problema si è risolto nel momento in cui Harry ha perso la causa e gli è stato negato questo diritto che appannaggio proprio dei membri attivi della Famiglia Reale, in quanto la scorta della polizia è pagata dai contribuenti britannici.

Dunque, risolto questo problema, Carlo si è sentito libero di vedere Harry. Certo, il Duca è sempre un’incognita, non si sa come potrebbe reagire a questo confronto e cosa andrà a raccontare in pubblico, ma intanto il Re ha voluto dargli nuovamente fiducia.

Chi è più scettico invece è William. Non si sa se vedrà il fratello, anche se fonti vicine al Principe del Galles, sostengono che quest’ultimo non abbia intenzione di tendergli la mano.