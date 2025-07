IPA Carlo e Harry d'Inghilterra

Re Carlo è reduce da un importante evento ufficiale, che ha avuto luogo negli ultimi giorni. Il sovrano, infatti, ha accolto a Londra Emmanuel e Brigitte Macron con il supporto della sua famiglia. In prima linea, con lui, infatti, c’erano gli amatissimi Principi del Galles: William e Kate Middleton, che non hanno fatto mancare, ancora una volta, il loro supporto al sovrano.

Ma per un figlio che è sempre presente e disponibile per Re Carlo III, ce n’è un altro con cui la relazione sembrava ormai del tutto deteriorata. Harry d’Inghilterra, infatti, ha svelato di recente di non avere più rapporti con il padre, con cui desidererebbe riconciliarsi. Anche se quest’eventualità appariva piuttosto improbabile, adesso, sembra sia già avvenuto un incontro segreto per provare a riappacificare le due parti, secondo le ultime indiscrezioni.

Re Carlo e Harry, passi in avanti per la riconciliazione

Harry d’Inghilterra ha deciso di lasciare la Corona Britannica a inizio 2020 per trasferirsi in California, dove si è costruito una nuova vita, anche professionale, con la moglie Meghan Markle e i loro due figli Archie e Lilibet. Da allora il Duca di Sussex si è lasciato andare a diverse rivelazioni scottanti sulla sua famiglia che hanno completamente incrinato i suoi rapporti con il padre Carlo e con il fratello William.

Come da lui svelato di recente, infatti, il Principe Harry non si parlerebbe più con entrambi da diverso tempo e, a suo dire, sarebbe desideroso di ricucire il rapporto interrotto. Sembrava, però, che il sovrano e il suo erede non avessero nessuna intenzione di riammettere il Duca di Sussex nella loro cerchia famigliare ma, un evento recente, avrebbe cambiato completamente questa convinzione, avvicinando l’eventualità di una possibile riconciliazione tra padre e figlio.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, un alto funzionario del Re e dei collaboratori di Harry d’Inghilterra si sarebbero incontrati di recente a Londra. Si tratterebbe, però, di un meeting segreto che avrebbe lo scopo di portare alla riconciliazione dei due importanti membri della Famiglia Reale Inglese. L’incontro avrebbe avuto luogo in un club londinese, il Royal Over-Seas League (ROSL), di cui il sovrano è patrono e che si trova proprio a pochi passi da Clarence House, la sua residenza londinese.

I dettagli sull’incontro segreto

Un nuovo canale di comunicazione sarebbe ora aperto tra Re Carlo e Harry d’Inghilterra, in seguito dell’incontro segreto tra i loro più fidati collaboratori. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, si sarebbero incontrati Tobyn Andreae, segretario alle comunicazioni del Re, Liam Maguire, che gestisce il team PR dei Sussex nel Regno Unito e Meredith Maines, la loro responsabile delle comunicazioni, che in passato aveva organizzato l’intervista alla BCC, in cui il Duca si era lasciato andare a diverse rivelazioni. Il rappresentante del Re avrebbe portato con sé anche un regalo di Berry Bros & Rudd, fornitore di liquori della Corona.

Sembra che entrambe le parti abbiano intenzione di ricucire i loro rapporti, come dichiarato da una fonte vicina alla Monarchia Inglese: “C’è ancora molta strada da fare, ma per la prima volta da anni è stato aperto un canale di comunicazione. Non c’era un programma formale, solo un drink informale. C’erano argomenti di cui entrambe le parti volevano parlare… Primo passo verso la riconciliazione tra Harry e suo padre, ma almeno è un passo nella giusta direzione. Tutti vogliono solo voltare pagina e andare avanti. Era finalmente il momento giusto per le due parti per parlare”.